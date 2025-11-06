Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Martínez Zabaleta, gerente de la OSI Donostialdea, Alberto Martínez, consejero de Salud, y Jon INsausti, alcalde de Donostia. Jose Mari López

Salud anuncia que la gripe «se está atenuando» gracias a la aceleración de la vacunación

El consejero Alberto Martínez se ha reunido este jueves con el alcalde de Donostia para analizar las futuras inversiones en la capital guipuzcoana

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:40

Después de varias semanas al alza, la curva de la gripe en Euskadi «se está atenuando», en parte, después de que el Departamento de Salud ... acelerase la campaña de inmunización contra el virus de la influenza con la habilitación de un 'vacunódromo' en La Casilla de Bilbao y adelantando una semana la profilaxis a la población general en el caso de Gipuzkoa y Álava. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero del área, Alberto Martínez, que se ha reunido con el alcalde de Donostia, Jon Insausti, para analizar las futuras inversiones en la capital guipuzcoana, que rondará los 50 millones de euros.

