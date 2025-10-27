Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias

Osatek, la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud encargada de realizar la mayoría de resonancias magnéticas de Osakidetza, busca una nueva jefatura territorial en ... Gipuzkoa después de que la hasta ahora jefa, Cristina Gervás Wells, haya sido cesada de su puesto por desavenencias con una nueva «metodología» que implica «trabajar con menos personal que el equipo completo», según ha podido saber este periódico de diversas fuentes. Un relevo que llega en pleno crecimiento de las listas de espera para someterse a estas pruebas en Gipuzkoa y que se ha visto incrementada en un 15% en medio año, hasta alcanzar los 15.000 volantes pendientes.

Estas mismas fuentes sostienen que «los aires ya estaban caldeados» en Gipuzkoa desde que el pasado febrero una inundación por la rotura de una tubería en el complejo del Hospital Donostia averió una de las tres máquinas de resonancia que prestaban servicio en el centro donostiarra. La gota que ha colmado el vaso ha sido «una nueva instrucción» por parte de la gerencia para «trabajar cuando no están los equipos completos», que están formados por un radiólogo, un técnico, un asistente y una secretaria. Una «metodología» ya «instaurada» en Bizkaia y que «básicamente se basa en que, cuando no hay secretaria o asistente, no se sustituye y se trabaja normal. Es decir, que el técnico haga de asistente, o el asistente de secretaria, etc. Un intrusismo laboral de manual».

Osatek ya ha anunciado la disposición por la que se autoriza la convocatoria de la jefatura territorial de diagnóstico por la imagen de Gipuzkoa por el sistema de libre designación, que fue firmada el pasado jueves día 23 por el director gerentes de la sociedad, Héctor Hernando. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece los requisitos que debe cumplir la persona aspirante a ocupar este puesto de jefatura: deberá ser un trabajador «fijo vinculado contractualmente con Osatek», con una antigüedad «mínima de 5 años» en la sociedad y «estar en posesión de la titulación requerida en el perfil».

Una comisión de valoración, compuesta por el director gerente de Osatek, tres vocales y una secretaria, serán los encargados de designar la plaza. Para ello, realizarán una entrevista al candidato en la que valorarán «los aspectos sobre su historial, experiencia profesional, competencias lingüísticas y expectativas» con relación al puesto al que opta. En caso de que este órgano «considere que ninguna de las personas candidatas reúna las condiciones idóneas para el desempeño del puesto, la convocatoria podrá declararse desierta», recoge el documento.El nuevo jefe territorial «mantendrá reserva de su puesto de trabajo de origen, con incorporación inmediata al mismo, una vez se den por finalizadas» sus nuevas funciones.

Osakidetza es consciente de que existe un problema con el incremento de las listas de espera para resonancias en Gipuzkoa. El Servicio Vasco de Salud adjudicará este mes de octubre la licitación para la compra de dos nuevas máquinas en el territorio. Para la adquisición, el Gobierno Vasco destinará una partida de 5 millones de euros. Estas nuevas unidades no solo reforzarán la capacidad diagnóstica de la red sanitaria pública, sino que también permitirán reducir la lista de espera para someterse a estas pruebas, que ha crecido un 15% en el territorio en tan solo medio año. «Al menos uno» de estos aparatos de radiodiagnóstico se instalará en el hospital de la capital guipuzcoana, con la posibilidad de incorporar también la segunda unidad.

Según las últimas cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; y a 31 de marzo esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas. Desde entonces, el número de guipuzcoanos que aguardan a ser sometidos a estas pruebas ha escalado hasta los 14.913 en seis meses, según los últimos datos remitidos en una respuesta parlamentaria.

Actualmente, en Gipuzkoa hay seis equipos que realizan resonancias magnéticas: cuatro en Donostia –eran cinco hasta que uno se averió y no se ha podido reparar–, uno en Zumarraga y otro en Eibar. Los cuatro equipos ubicados en la capital, como es lógico, son los más demandados y los que acumulan una lista de espera superior a las 13.000 personas. En la sede de Osatek, en el Hospital Donostia, hay dos equipos operativos, otro presta servicio en Onkologikoa y el quinto de la capital se ubica en el ambulatorio de Amara Berri. Además, hay un equipo de radiodiagnóstico en Eibar y otro en Zumarraga.

En los próximos años también los nuevos hospitales públicos proyectados en Tolosa y Arrasate contarán con resonancia. Es decir, en tres o cuatro años Gipuzkoa podría pasar de los seis equipos actuales a contar con diez.