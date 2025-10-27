Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer y una sanitaria acceden a las instalaciones de Osatek en el Hospital Donostia. Arizmendi

Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias

Busca ya un nuevo jefe territorial cuando la lista de espera ha crecido un 15% en medio año y alcanza los 15.000 volantes

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:59

Osatek, la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud encargada de realizar la mayoría de resonancias magnéticas de Osakidetza, busca una nueva jefatura territorial en ... Gipuzkoa después de que la hasta ahora jefa, Cristina Gervás Wells, haya sido cesada de su puesto por desavenencias con una nueva «metodología» que implica «trabajar con menos personal que el equipo completo», según ha podido saber este periódico de diversas fuentes. Un relevo que llega en pleno crecimiento de las listas de espera para someterse a estas pruebas en Gipuzkoa y que se ha visto incrementada en un 15% en medio año, hasta alcanzar los 15.000 volantes pendientes.

