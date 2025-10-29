Salud califica de «renovación organizativa» el cese de la directora de Osatek en Gipuzkoa

ElDepartamento de Salud califica de «renovación organizativa» el cese fulminante de la directora en Gipuzkoa de Osatek, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco encargada ... de realizar la mayoría de resonancias magnéticas de Osakidetza. Desde la consejería sitúan este relevo en una «adaptación de la estructura» a «las demandas del entorno» tras apartar a la jefa territorial, Cristina Gervás Wells, que se habría negado a trabajar con menos personal. Todo ello en pleno aumento de la espera para una resonancia en Gipuzkoa, donde el número de volantes pendientes ha crecido un 15% en el último medio año, hasta llegar a los 15.000 pacientes.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, la hasta ahora directora de Osatek en Gipuzkoa fue cesada hace dos semanas tras un encontronazo con la gerencia al haberse negado a aplicar una nueva «metodología» que implica «trabajar con menos personal que el equipo completo», que está formado por un radiólogo, un técnico, un asistente y una secretaria. Una forma de proceder ya «instaurada» en Bizkaia y que «básicamente se basa en que, cuando no hay secretaria o asistente, no se sustituye y se trabaja normal. Es decir, que el técnico haga de asistente, o el asistente de secretaria, etc. Un intrusismo laboral de manual».

Desde elDepartamento de Salud ni confirman ni desmienten el cese de la radióloga jefa, sino que hablan de «un proceso de renovación organizativa» para «reforzar la capacidad de la entidad para dar respuesta a los retos actuales del sistema sanitario, marcados por la transformación tecnológica, la evolución asistencial y las nuevas exigencias de gestión pública». En este sentido, recalcan que la sociedad atraviesa «un momento clave» en el que «resulta esencial adaptar su estructura de liderazgo a las demandas del entorno».

Así, desde la consejería señalan que «se ha recuperado» la figura de la dirección asistencial dentro de Osatek, un puesto «que llevaba años sin cubrirse» y cuya reactivación «permitirá mejorar la coordinación entre los equipos asistenciales y la dirección». Esta medida, agregan, «busca consolidar un modelo de gestión más integrado, ágil y coherente con las necesidades tanto de los profesionales como de la ciudadanía», y pretende «homogeneizar el funcionamiento de Osatek en los tres territorios históricos, promoviendo la aplicación de las mejores prácticas identificadas en cada uno de ellos».

Fuentes internas de la sociedad pública insisten en el «constante» cierre de turnos de trabajo, especialmente los fines de semana, pero también en periodos de vacaciones, por la falta de contratación de personal. Denuncian que «hay trabajadoras fijas en casa cobrando como si trabajasen todo el mes cuando no es así. Y mientras tanto las máquinas están paradas y las listas de espera siguen creciendo».

Actualmente, en Gipuzkoa hay seis equipos que realizan resonancias magnéticas: cuatro en Donostia –eran cinco hasta que uno se averió y no se ha podido reparar–, uno en Zumarraga y otro en Eibar. Los cuatro equipos ubicados en la capital, como es lógico, son los más demandados y los que acumulan un mayor número de volantes. En la sede de Osatek, en el Hospital Donostia, hay dos equipos operativos, otro presta servicio en Onkologikoa y el quinto de la capital se ubica en el ambulatorio de Amara Berri. Además, hay un equipo de radiodiagnóstico en Eibar y otro en Zumarraga.

Según las últimas cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; y a 31 de marzo esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas. Desde entonces, el número de guipuzcoanos que aguardan a ser sometidos a estas pruebas ha escalado hasta los 14.913 en seis meses, según los últimos datos remitidos en una respuesta parlamentaria.

Entre tanto, Osatek ya ha anunciado la disposición por la que se autoriza la convocatoria de la jefatura territorial de diagnóstico por la imagen de Gipuzkoa por el sistema de libre designación, que fue firmada el pasado jueves día 23 por el director gerente de la sociedad, Héctor Hernando. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece los requisitos que debe cumplir la persona aspirante a ocupar este puesto de jefatura: ser trabajador «fijo vinculado contractualmente con Osatek», con una antigüedad «mínima de 5 años» en la sociedad y «estar en posesión de la titulación requerida en el perfil».