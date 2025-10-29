Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un sanitario accede a la sede de la sociedad pública Osatek, que gestiona las resonancias en Euskadi, en el Hospital Donostia. Arizmendi

Salud califica de «renovación organizativa» el cese de la directora de Osatek en Gipuzkoa

Osakidetza habla de una «adaptación de la estructura» a «las demandas del entorno» tras apartar a la jefa territorial, que se habría negado a trabajar con menos personal

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:04

Comenta

ElDepartamento de Salud califica de «renovación organizativa» el cese fulminante de la directora en Gipuzkoa de Osatek, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco encargada ... de realizar la mayoría de resonancias magnéticas de Osakidetza. Desde la consejería sitúan este relevo en una «adaptación de la estructura» a «las demandas del entorno» tras apartar a la jefa territorial, Cristina Gervás Wells, que se habría negado a trabajar con menos personal. Todo ello en pleno aumento de la espera para una resonancia en Gipuzkoa, donde el número de volantes pendientes ha crecido un 15% en el último medio año, hasta llegar a los 15.000 pacientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  7. 7

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salud califica de «renovación organizativa» el cese de la directora de Osatek en Gipuzkoa

Salud califica de «renovación organizativa» el cese de la directora de Osatek en Gipuzkoa