La salud de la boca cuando hacemos dieta Hacer régimen y deporte extra puede suponer un peligro para nuestros dientes, más potenciado en verano con los métodos de adelgazamiento exprés DV Martes, 10 septiembre 2019, 06:43

Según esudios, el 76% de los españoles reconoce no estar contento con su peso actual. Por ello, es muy común someterse a multitud de dietas milagrosas, además de lanzar nuestros cuerpos a disciplinas deportivas para las que, en ocasiones, no estamos preparados, sin tener en cuenta cómo puede afectar este cambio en la rutina a otras partes de nuestro organismo, como es nuestra boca, una de las partes de nuestro cuerpo, a la que no prestamos atención cuando decidimos cuidarnos.

Aparentemente los alimentos más contraindicados para nuestra salud bucal son aquellos desterrados en cualquier dieta, como pueden ser los azúcares, aunque lo cierto es que algunos regímenes (la mayoría de ellos no preescritos médicos competentes) prescinden de alimentos necesarios en la salud dental. El odontólogo Iván Malagón analiza estos falsos mitos, y descubramos los peligros que afectan de pleno en nuestra salud dental:

Sí a los lácteos: La moda de desestimar los productos lácteos en las dietas, alegando que a partir de cierta edad éstos no son necesarios, es falsa. Si prescindimos del calcio en nuestra dieta diaria, estaremos contribuyendo a una menor salud dental.

No a la eliminación de fruta en tu dieta: Otro de los alimentos que, debido a dietas hiperproteicas nos hacen abandonar, son la frutas, atribuyendo retención de liquidos y un exceso de azúcares a través de la fructosa. Todo el mundo sabe que manzanas y fresas son fundamentales para la dentadura y, en el caso de estas últimas, nos ayudan al blanqueamiento natural de los dientes.

Deporte sí, pero no de alto impacto: Una prácitca de deporte de alto impacto con regularidad y frecuencia elevada, no es tan beneficioso como parece en un principio, ya que si se decide ponerlo en práctica, el uso de una férula dental correcta es clave para evitar el desgaste de los dientes. El cambio de rutina aumentando el ejercicio físico en nuestro día a día tiene que realizarse conociendo la importancia del estado de la boca durante el proceso, una dentadura en mal estado perjudica nuestra forma fisica.

Según el experto, Iván Malagón:

«Una boca en mal estado puede perjudicar el rendimiento deportivo, ya que genera, entre otros: problemas de equilibrio, lesiones musculares, dolores de cabeza y calambres.

Además, una alta acumulación de bacterias en nuestra boca puede ocasionar que éstas viajen por la sangre y se vayan depositando en los músculos, lo que conllevaría una pérdida del tono fibrilar que podría dar lugar a diversas lesiones, como desgarros, dolores articulares o lesiones de los tendones.

Sin duda, no hay que dejar de lado nuestra boca y nuestros dientes en la rutina alimenticia, donde en estas fechas, la palabra «dieta» y «deporte» es tan usual. Por ello, añade la «D», de dentadura a tu cuidado» Afirma el doctor.