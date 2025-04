Guipuzcoanos atrapados por el cierre de fronteras reclaman ayuda a las instituciones para poder salir de los países en los que se encuentran

Cuando alguien inicia un viaje por el extranjero, seguramente lo último que se le puede ocurrir es que tendrá que interrumpirlo por una pandemia provocada por un virus que obliga a cerrar las fronteras de numerosos países. Es justo lo que les ha ocurrido a al menos medio centenar de vascos para los que el camino de regreso a Euskadi se ha convertido en poco menos que una odisea, y piden auxilio a las instituciones. Dos de ellos son el errenteriarra Asier Cazón y la irundarra Irene Díaz. Bloqueados en Perú, claman: «Necesitamos volver a casa y a trabajar».

Para estos dos guipuzcoanos, el que iba a ser el viaje de sus sueños se ha convertido en una verdadera pesadilla. Esta pareja se encuentra atrapada en el país andino desde que se decretó el estado de alarma sanitaria. No hay vuelos que les permitan regresar a Euskadi y las autoridades les obligan a permanecer quince días en cuarentena. Los dos jóvenes de 27 años llegaron a Lima el 2 de marzo dispuestos a disfrutar de sus vacaciones. «Entonces, aunque en España había ya algún caso diagnosticado de coronavirus, nadie se imaginaba que la cosa iba a ir a más», señalan.

Habían comprado su billete de vuelta para este pasado lunes, pero desconocían los hechos que se desencadenaron los días previos. «No sabíamos nada», admiten, mientras hacen memoria de cómo el domingo realizaron una excursión a Machu Picchu.

Tenían intención de pernoctar en un hotel de Cuzco y tomar un avión que les llevase la mañana siguiente a Lima, donde embarcarían en un segundo vuelo con destino a Madrid. «Sin embargo, cuando llegamos al hotel nos enteramos que el presidente de Perú decretaba el estado de emergencia, cerrando el espacio aéreo, y una cuarentena de quince días», explican.

Irene y Asier comenzaron una carrera contrarreloj para llegar a la estación de autobuses, donde tomaron el último vehículo hacia Lima. Los suyos fueron los únicos billetes que faltaban por vender. Viajaron más de 20 horas por carretera sin agua ni comida. «Y sin dormir», añade Asier mientras recuerda cómo Irene lloraba de impotencia.

Una familia de Lima que conocieron en el mismo autobús les ofreció alojarse en su casa hasta que encontraran una solución. «Desde entonces estamos con ellos, viviendo en su hogar, una casa muy humilde. Pero les estamos muy agradecidos. No habríamos tenido dónde dormir y pasar la cuarentena porque no hay vuelos. Les tenemos a ellos y a nuestra familia, que nos apoya», declaran.

La pareja pide ayuda al Gobierno Vasco y al de España para que les repatríen. «No sabemos si podremos estar las dos semanas en esta casa. Tampoco tenemos dónde ir. La embajada tiene nuestros datos, pero no puede hacer nada. Necesitamos regresar a casa y al trabajo», manifiestan. Asier trabaja en una empresa de suministro de piezas de camiones y furgonetas, que deben seguir funcionando para transportar mercancías. Irene es educadora en un hogar de acogida, que está en marcha las 24 horas para cuidar de los menores.

Con el fin de encontrar una solución a casos como los de estos dos guipuzcoanos y facilitar su regreso a Euskadi lo antes posible, el Gobierno Vasco ha activado todas sus delegaciones en el exterior con el fin de que hagan «una labor de puente» entre «el medio centenar de vascos» que se han quedado en una «situación muy complicada» y las embajadas y consulados competentes en la materia, mediante asesorías a los afectados sobre las diversas alternativas que existen.

A este respecto, la ministra de Asuntos Exteriores, la tolosarra Arantxa González Laya, aconsejó ayer a todos los turistas españoles en el extranjero que regresen «cuanto antes mientras sigan abiertas las conexiones aéreas». Además, solicitó a todos comunicar los detalles de su situación «lo antes posible» a las embajadas o consulados más cercanos y que mantengan «la calma». En su misiva, la ministra asegura que la red diplomática y consular en el exterior «está, hoy más que nunca, a vuestro servicio». También anuncia que ha reforzado el teléfono de asistencia consular: +34 91 3948900.

Asier e Irene no son los únicos guipuzcoanos que han recurrido a esa ayuda consular en los últimos días. La irundarra Malen, la zarauztarra Ujue y el hondarribiarra Marco son tres voluntarios que están trabajando con Zaporeak en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, Grecia.

Las personas que viajan desde Euskadi para colaborar con esta ONG repartiendo comida suelen hacerlo en periodos de tres semanas. Mientras Malen y Ujue han decidido prolongar su situación «mucho más tiempo», la etapa de voluntariado de Marco y la de un compañero finaliza el martes 24 y su regreso a casa se ha convertido en un «quebradero de cabeza», ya que las autoridades griegas «tienen cerrada la comunicación aérea con España hasta al menos el próximo sábado 28».

Puestos en contacto con la embajada en Atenas, la única solución posible «por ahora» es la de tratar de encontrar plaza en un avión que haga escala en algún país desde el que sí puedan volar a Barajas. «Pero todo es una incertidumbre constante porque las cosas cambian tan rápido, que la conexión que te vale hoy a la mañana es posible que a la tarde ya no sea viable», señala Malen desde el otro lado del teléfono. «Sabemos que van a regresar pero no cómo ni cuándo».

Procedentes de India

Quienes sí han podido cambiar los billetes que les deben traer a Euskadi desde India son Amaia Beitia y Mikel Elezgaray, que han pasado dos semanas en Calcuta. Amaia es hermana de Joseba, el centrocampista mutrikuarra del Mohu Bagan que dirige otro guipuzcoano, el zizurkildarra Josean Vicuña 'Kibu', y que a falta de cuatro jornadas para finalizar el campeonato se proclamó campeón de la Indian Super League.

Ampliar Amaia Beitia, Mikel Elezgaray, Joseba Beitia y Oihane Arias, en Calcuta.

Las complicaciones para el regreso de Amaia y Mikel comenzaron hace dos días, cuando Air India anuló los billetes que tenían para viajar desde Calcuta a Madrid, vía Delhi. «Deberían haber salido hoy -por ayer-. Han sido dos días de auténtica locura, un caos. No sé cuántas llamadas hemos hecho a la embajada y a las aerolíneas para buscar alguna alternativa», cuenta Joseba Beitia.

El nuevo itinerario les llevará a Bombai y de ahí a Londres, donde prevén hacer escala antes de viajar a Madrid. «Está previsto que salgan hoy, pero si no lo hacen tendrán que quedarse conmigo hasta abril», explica el futbolista, quien resalta que la situación en India es «mucho mejor» que en Europa, «porque las temperaturas son más altas. De hecho, en Calcuta solo ha habido un caso».

Ampliar Nerea y Celia han regresado de Argentina sin iniciar su Erasmus.

Las que ya han conseguido llegar a Gipuzkoa son Celia, Nerea y Nahia, dos estudiantes de Donostia y una de Beasain, que debían iniciar el día 25 un cuatrimestre en Argentina por convenio internacional. «Y todo gracias a los delegados vascos en Argentina y Chile, Sara Pagola y Rafa Kutz. Sin ellos habría sido imposible regresar», subraya Celia desde su domicilio en Donostia, al que llegó ayer después de salir «pitando» el martes de Viña del Mar. Las tres jóvenes se habían trasladado a esta ciudad para hacer turismo hasta que comenzaran las clases. «Pero Argentina cerró por sorpresa las fronteras y Chile estaba a punto de hacerlo. Nos hallábamos en riesgo de quedarnos allí por un tiempo indefinido sin posibilidad de movernos, por lo que tuvimos que comprar billetes para el último avión que salía hacia España».

Ampliar Cristina Aranzamendi lleva tres semanas sin salir de su piso en Turín.

Cristina Aranzamendi, en cambio, no ha tenido tanta suerte. Esta donostiarra vive en Turín, donde trabaja para el grupo Fiat desde hace cuatro años. Lleva tres semanas en su casa sin salir y teletrabajando. «Solicité a la empresa hacerlo desde San Sebastián, pero no me dejaron». Desde la experiencia, advierte de que «lo peor está por llegar» y recomienda mantener una rutina y un horario. «Si te quedas sentada en el sofá, las horas no van a avanzar».

