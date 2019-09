Sabemos cómo resincronizar tus ritmos circadianos y sacarles partido Nuestro organismo tiene su propio ritmo, pero el estilo de vida que nos imponemos no lo respeta. Descubre cómo resincronizar tus ritmos circadianos y, de paso, sacarles partido SILVIA VIVA Lunes, 2 septiembre 2019, 06:12

Todos los seres vivos se rigen por una ley: que al día le sigue la noche. «Desde los primeros organismos que aparecieron en la Tierra, que tuvieron que proteger su ADN de los rayos ultravioletas, a las petunias, que reservan sus aromas a la noche, todos nos hemos adoptado a este cambio reservando determinadas funciones a los momentos del día en los que resultan más óptimos», explica Néstor Sánchez, psiconeuroinmunólogo y codirector de las clínicas Regenera.

El descubrimiento de que estamos programados biológicamente para responder de una manera determinada a cada tramo del día es tan importante que en 2017 se otorgó el Nobel a los tres biólogos que descubrieron el entramado molecular que hay detrás de la expresión de los ritmos circadianos. De hecho, cada día se descubren cosas nuevas al respecto. Por ejemplo, ahora sabemos que el 50% de los genes de nuestros órganos se expresan de manera circadiana: se activan en determinados momentos del día y se desactivan en otros y esa es la clave que permite que puedan actuar de forma coordinada entre ellos.

Las consecuencias de interferir en esta coordinación de nuestro cuerpo con el vaivén del sol son tan importantes que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, por ejemplo, ha clasificado el trabajo por turnos como un probable cancerígeno si implica alterar los ritmos circadianos. ¿De verdad queremos seguir alterándolos? Si tu respuesta es no, sigue leyendo para saber cómo volver a resincronizarlos y, de paso, aprender a hacer cada cosa, cuando toca.

Despiértate con luz...y alegría

Como es obvio, la luz es el principal factor determinante para desajustar o ajustar nuestro reloj interno. Y esto es algo a tener en cuenta desde primera hora del día. Si por las mañanas no nos exponemos a una luz suficientemente intensa, es imposible que pongamos en marcha nuestros ritmos circadianos. «La luz del sol es aproximadamente de 10.000 luxes, mientras que la del interior de una casa ronda los 1000 luxes, 10 veces menos. Si pasamos demasiado tiempo en espacios interiores o nos acostumbramos a llevar gafas de sol desde primera hora de la mañana, nuestros fotorreceptores oculares no inician un proceso circadiano. Algo que también sucede a la inversa: si me expongo a luces intensas durante la noche, sean ambientales o procedentes de la pantalla del móvil, confundo a mi cerebro y le digo que es de día cuando en realidad es de noche, lo que dificulta el descanso», asegura Néstor Sánchez.

Por lo tanto, el primer consejo circadiano es que te olvides de bajar las persianas al irte a la cama, para que la luz del amanecer que se filtra por tus párpados cerrados te ayude a despertar el cerebro cuando toca. Si eres de las que no tienen más remedio que madrugar cuando aún es de noche, hazte con un despertador luminoso que recree las condiciones del amanecer en tu cuarto a medida que se acerca la hora de levantarse.

Despertarse con luz por la mañana temprano ofrece además otro plus. Nuestra biología ha reservado un momento del día para cada función biológica... reproducción incluida. Si quieres quedarte embarazada, tu mejor baza circadiana se encuentra en esas primeras horas de la mañana. En ese momento, el cuerpo posee el mayor pico de testosterona, la hormona que aumenta el deseo sexual, el 80% de las mujeres ovula y la calidad del esperma es mayor. Además, el pico de cortisol matutino genera una ventana inmunitaria que permite al óvulo fecundado, que posee un ADN que no es propio, no sea atacado por las defensas maternas.

Come solo durante 10 horas

Otra manera de alterar los ritmos circadianos es generar una ventana de ingesta de comida demasiado amplia.

En sus estudios, el experto en crononutrición Satchin Panda, del Instituto de Estudios de Biología de Salk (EE.UU.), ha observado que si entre la primera comida del día y la última transcurren más de 12 horas, la gestión que el organismo hace de los alimentos es peor.

Primero lo comprobó con ratones, dando de comer a dos grupos la misma cantidad de comida con idéntica carga nutricional. La única diferencia entre ambos grupos era el horario de comidas: a uno se les ofrecía solo durante la noche, su horario biológico natural; al otro se les dejaba comer cuando quisieran. Tras el experimento, el segundo grupo tenía un 70% más de grasa en su composición corporal y un 30% más de peso que el grupo que había comido solo durante la noche; además, desarrolló hígado graso.

Cuando trasladó este experimento a humanos, comprobó que el mero hecho de alargar la ventana de ingesta a 15 horas incrementaba el riesgo de sufrir colesterol, diabetes tipo 2 y obesidad. La buena noticia es que todos los participantes con sobrepeso (IMC mayor de 25) que comían solo a lo largo de 10 horas –a pesar de no darles instrucciones sobre qué comer, en qué cantidad ni en cuantas tomas–, perdieron un promedio del 4% de su peso total en solo cuatro meses (unos 3 kg para alguien de 70). Además, los integrantes de este grupo informaron que dormían mejor y tenían menos apetito. La denominada «alimentación con restricción de tiempo» da al sistema digestivo tiempo para realizar su función, repararse y, de paso, reencontrarse con el ritmo circadiano digestivo. Para el laboratorio de Panda, las ventajas de este sistema son claras: limitar el consumo de calorías a un período de ocho a 12 horas diarias, como se hacía hace un siglo, podría evitar problemas de salud.