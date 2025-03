José María Eiros: «Respetar las medidas contra el Covid-19 reducirá los casos de gripe»

«Sería una práctica censurable no aplicar vacunas si hay opción»

- ¿Considera que por el simple hecho de ser la gripe una enfermedad tan familiar y habitual se banaliza su posible afección y sus complicaciones?

- Nosotros que llevamos muchos años dedicados a trabajar en gripe sabemos que todos los inviernos los sistemas sanitarios se colapsan y se sobrecargan por la asistencia a los pacientes con gripe. Esta enfermedad es un gran flagelo de la prestación de asistencia en el mundo occidental y no digamos en otros sistemas menos dotados que el nuestro. Sería una práctica no recomendable, incluso censurable, no aplicar vacunas existiendo la opción. Vacunar es una gran medida para prevenir la gripe.

- ¿Qué opina del movimiento negacionista y de la nueva corriente de antivacunas?

- Yo no soy vacunólogo pero sí soy médico. Y como todo el mundo puede suponer estoy entrenado y firmemente convencido de que mi vida será útil a otros en la medida que aunque no comparta con ellos sus criterios podré escucharles, corregirles si me es permitido y sobre todo, transmitir mensajes veraces. Ahí lo dejo.