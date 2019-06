Cosas que tienes que hacer (y las que no) cuando tienes resaca Te damos algunos consejos para no desperdiciar tu fin de semana con las persianas bajadas y un dolor terrible de cabeza. Sobrevivir a una resaca nuenca fue tan fácil, eso sí, tienes que seguir estos consejos infalibles DIANA MATILLA Domingo, 2 junio 2019, 08:57

Los remedios para la resaca son tantos, que al final no sabemos muy bien cuál exactamente funcionará: tomar cerveza para superar alguna copa de más es uno de los más extendidos, mientras que darse una ducha fría es el más famoso si lo que quieres es refrescarte y salir airoso del estupor.

Pero ya se sabe. Si te pasas por la noche al día siguiente puedes levantarte con la peor resaca de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y qué no? Ahí va:

Olvídate de:

-Café: Te preguntarás por qué. Pues bien, el café es uno de los activantes gástricos más fuertes que hay y en este preciso momento lo último que necesita tu estómago es un activador. No tomes café si no te encuentras del todo bien para no empeorar tu malestar.

-Ibuprofeno: puede que pienses que es lo mejor para la resaca, pero estás equivocada. Lo último que necesitas es un químo (más) pasando por tu cuerpo. Te aliviará el dolor de cabeza, pero empeorará el estado de tu estómago.

-Comida basura: aunque sea lo que más te apetece en el mundo, evítalo si puedes. Lo último que necesitas para mejorar tu resaca es dificultar la tarea a tu aparato digestivo.

-Baños calientes: elige mejor una ducha fría. ¿Por qué? Aunque mueras por un baño calentito lo último que necesitas es deshidratarte más.

-Cerveza: uno de los grandes mitos. No bebas más alcohol, solo empeorarás la resaca.

Haz de estos consejos la ley:

-Toma mucha Vitamina C: zumos de frutas, sobre todo de naranja y de limón, te ayudarán a metabolizar el alcohol de manera más rápida.

-Toma mucha agua y bebidas isotónicas: la hidratación es fundamental y aunque ya sabes que el agua es fundamental, también puedes probar bebidas isotónicas que además llevan azúcar y te harán sentir menos decaído.

-Paños fríos con lavanda: puede que sea el remedio de la abuela por excelencia, el paño te aliviará el dolor de cabeza y la lavanda te relajará.

-Toma leche e infusiones: la leche te asentará el estómago y las infusiones te ayudarán a eliminar toxinas.

-Come en grandes cantidades: los alimentos como el plátano, los frutos secos y las espinacas te ayudarán a contrarrestar la bajada de zúcar. Las vitaminas, los minerales y las sardinas repondrán tus niveles de B12.