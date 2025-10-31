Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se reducen los casos de gripe en Euskadi aunque la incidencia sigue siendo alta

Gipuzkoa ha contabilizado 57 casos por 100.000 habitantes

B.C.

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:05

La incidencia de la gripe en Gipuzkoa todavía no ha tocado techo. En Euskadi, los datos muestran que el número de casos se ha reducido ... un 18,78% respecto a la semana pasada, pero lo cierto la circulación del virus sigue siendo alta en los tres territorios. Aunque Bizkaia sigue acumulando la mayoría de casos (160 por cada 100.000 habitantes), los contagios se suceden también en nuestro territorio, según ha informado este viernes Salud, donde ya se detectan 58 casos por cada 100.000 habitantes. En total, desde el inicio de la campaña se han detectado 2.346 casos de gripe en Euskadi.

