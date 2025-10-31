Se reducen los casos de gripe en Euskadi aunque la incidencia sigue siendo alta

La incidencia de la gripe en Gipuzkoa todavía no ha tocado techo. En Euskadi, los datos muestran que el número de casos se ha reducido ... un 18,78% respecto a la semana pasada, pero lo cierto la circulación del virus sigue siendo alta en los tres territorios. Aunque Bizkaia sigue acumulando la mayoría de casos (160 por cada 100.000 habitantes), los contagios se suceden también en nuestro territorio, según ha informado este viernes Salud, donde ya se detectan 58 casos por cada 100.000 habitantes. En total, desde el inicio de la campaña se han detectado 2.346 casos de gripe en Euskadi.

Hasta la fecha, 243 pacientes han tenido que ser hospitalizados en centros de Osakidetza por complicaciones derivadas del virus. Aun así, los efectos de la vacunación comienzan a notarse, con una reducción tanto en las hospitalizaciones como en los casos graves. Solo la semana pasada se notificaron 655 nuevos contagios, de los cuales 69 personas precisaron ingreso hospitalario. Pero esta semana, los números se han reducido al descender hasta 532 los casos registrados hasta ayer. De esos, únicamente 34 han requerido ingreso, lo que representa un 6,4% del total.

La campaña de vacunación avanza a buen ritmo. Euskadi ha administrado ya 383.148 dosis, lo que equivale al 16,73% de su población. Por grupos de edad, el 43% de las personas vacunadas tiene 60 años o más, mientras que la cobertura entre los menores de 60 años sigue siendo baja, en torno al 4%. Desde el Departamento de Salud confían en que el nuevo llamamiento que hicieron el lunes a que toda la población de vacune impulse la inmunización de todos los grupos.