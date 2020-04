«El gran reto de los niños es cómo se van a relacionar con sus iguales en el futuro» La profesora Rebeca Cordero. / R.C. Rebeca Cordero - Socióloga La profesora de la Universidad Europea advierte que la sociedad tendrá que gestionar «de otra manera» la realidad tras el confinamiento DANIEL ROLDÁN Madrid Viernes, 24 abril 2020, 00:29

El final de la cuarentena está más cerca que ayer, pero la realidad que se encuentre el ciudadano cuando salga a la calle será diferente. Una «nueva realidad» a la hora de relacionarse con los demás, según reflexiona Rebeca Cordero, profesora en Sociología Aplicada de la Universidad Europea. «Es necesario mandar mensajes de cómo relacionarnos», incide.

-¿Va a cambiar tanto la vida de la sociedad cuando salga de la cuarentena?

-Las expectativas de qué pasará cuando salgamos, la necesidad de volver a nuestra rutina, son una de las cosas que nos lleva a mantener cierta estabilidad en la cuarentena. Pero nos vamos a encontrar una realidad muy diferente, sobre todo en una sociedad como la española, muy marcada por el activismo social. Tenemos que aprender que nos va a incomodar la realidad porque vamos a tener que usar unas medidas de higiene social a las que no estamos acostumbrados como guantes, mascarillas, lavado de manos, hidrogeles… Puede ser anecdótico la primera semana, pero cuando se alargue en el tiempo y llegue el verano y el calor, va a ser una situación muy incómoda. A la vez, hay una serie de hechos sociales que se van a tener que gestionar de otra manera, como los cumpleaños. Cómo los vamos a celebrar, puedo celebrarlo con los míos o no. Cuando uno solo se tiene que aplicar esas medidas de higiene social es más fácil. Él es el productor: me protejo para ir al trabajo, vuelvo a mi casa y estoy seguro. El problema está al relacionarse: cómo me tengo que comportar. Va a generar un nivel de inseguridad tremendo.

-¿Inseguridad por hacerlo bien o mal en esta nueva situación?

-Inseguridad ante lo desconocido. Hemos sido programados para asimilar las costumbres y tradiciones de cada sociedad. Pero nosotros vamos a salir a un hábito social que es impuesto, que no es el resultado del consenso social, al que nosotros debemos responder y no tenemos esas herramientas. Inseguridad no solo al contagio sino al nuevo hábitat y frustración porque lo que voy a obtener de mi entorno no se va a cumplir.

LAS FRASES: Sentimientos. «Las muestras de afecto serán contenidas y habrá que gestionar también el deseo» Futuro. «Debemos pensar desde el plano colectivo qué es lo mejor para la sociedad»

-La interacción con el espacio público va a ser diferente.

-Las muestras de afecto serán contenidas y habrá que que gestionar el deseo. ¿Cómo se va a ligar? Se va a producir un aumento de la vulnerabilidad y la fragilidad porque nuestras relaciones sociales son un factor de protección para mantener nuestra mente sana. Pero ahora me voy a desproteger. Nosotros identificamos perfectamente los códigos comunicativos. Sabemos qué significa que te den dos besos, la mano o que el vecino solo te diga hola. Pero ahora, eso cambia. Tenemos que saber qué códigos podemos usar y qué va a interpretar el otro. Es necesario dejar las cosas claras de una manera global. Si nos dicen que lo mejor para relacionarnos con población de riesgo es que un hijo no le dé un beso o un abrazo a su madre durante seis meses, el mensaje es evidente.

-¿Perdurarán los cambios?

-Esta pandemia va a dejar una huella, pero depende del tiempo. Es difícil que nos vayamos a un tipo de sociedad como la japonesa porque para que nosotros incorporemos esas medidas, lo fundamental es que las interpretemos como válidas para poder utilizarlas y transmitirlas al resto de los individuos, de generación en generación. Nos acostumbraremos a más medidas de higiene social, que se mantendrán en los transportes públicos, en las oficinas o en los centros de salud o educativos.

-¿Los niños asumen con más facilidad estos cambios sociales que a otras edades?

-El individuo es muy adaptativo. Los niños, por regla general, lo llevan bastante bien porque están en su lugar de confort y están rodeados de sus padres. Después nos vamos a tener que enfrentar al reto real de los niños, el de modificar su rutina de juegos en los espacios públicos y su relación con los demás niños. Su realidad está por venir, no lo que están viendo ahora. Pero el gran reto es cómo se van a relacionar con sus iguales. Algunos de ellos pueden tener, sobre todo los que estén más cerca de la preadolescencia una sensación de resquemor y miedo que puede afectar su comportamiento a futuro

-Los parques infantiles, los cumpleaños en ludotecas o parques de bolas van a cambiar.

-Es un reto porque cómo le va a decir al niño que el peligro sigue latiendo. Es difícil dar una respuesta porque nadie se ha puesto a reflexionar sobre cómo les va a afectar en el futuro.

-Señala mucho la formación. ¿Es vital que la ofrezcan las instituciones?

-Primero tenemos que recibir la suficiente información por parte de las instituciones. Tienen esa obligación porque si partimos de la improvisación individual en este nuevo hábitat social, obtendremos un resultado mucho peor. Nosotros debemos pensar desde lo colectivo, y no desde lo individual, qué es lo mejor para la sociedad. Es complicado porque vivimos en una sociedad muy individualista. Pero hay que explicar a los niños, adolescentes o personas dependientes qué no pueden hacer. Podemos decir que cuando salga a la calle no va a ver parque y que no puede jugar con sus amigos, pero hay que dar alternativas por parte de las instituciones. Y no se nos pueden olvidan los ritos, las bodas o las comuniones. Que se diga cómo se pueden hacer. Hay que ser creativos.