«El síndrome genitourinario puede afectar negativamente a la calidad de vida de las mujeres y a sus relaciones de pareja»
Con motivo del Día Mundial de la Menopausia, que se celebró el pasado 18 de octubre, la ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa, Marina Matute, recuerda la importancia de visibilizar y tratar los síntomas del síndrome genitourinario, una afección que afecta a casi la mitad de las mujeres en esta etapa y que, sin embargo, sigue siendo un tema silenciado. «Puede alterar la calidad de vida y las relaciones de pareja, pero no hay que resignarse a vivir con ello: existen tratamientos eficaces y soluciones», afirma la especialista.
Martes, 21 de octubre 2025, 09:33
Sequedad, picor, irritación, dolor durante las relaciones sexuales o infecciones urinarias recurrentes. Estos son solo algunos de los síntomas que pueden acompañar al síndrome genitourinario de la menopausia, una afección frecuente, crónica y muchas veces silenciada que afecta aproximadamente al 47% de mujeres en etapa menopáusica.
Marina Matute, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa, advierte que «aunque suele asociarse a la menopausia, también puede presentarse en mujeres más jóvenes, por ejemplo, tras un parto, durante la lactancia, o como consecuencia de ciertos tratamientos médicos o quirúrgicos que provocan una disminución de los niveles de estrógenos en el organismo».
¿Qué es el síndrome genitourinario y por qué se produce?
El síndrome genitourinario de la menopausia es el término médico que agrupa una serie de signos y síntomas provocados por la disminución de estrógenos que afecta a la vulva, la vagina, la uretra y la vejiga. «Esta falta de estrógenos altera el equilibrio y la función de los tejidos urogenitales, lo que provoca molestias que van desde la sequedad hasta la aparición de prolapsos o infecciones de orina repetidas», señala la ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa.
Aunque su denominación pueda sonar lejana o técnica, se trata de una afección muy común: «Es esperable que la mayoría de las mujeresen edad menopáusica experimenten alguno de estos síntomas a lo largo de los años», afirma la especialista.
Molestias físicas, impacto emocional y afectación de la vida sexual
Más allá de los síntomas físicos, el síndrome genitourinario puede tener un importante impacto emocional y en la calidad de vida de las mujeres. «Puede interferir en la esfera íntima, dificultar las relaciones sexuales y generar incomodidad en el día a día, lo que muchas veces afecta también a la autoestima y a la relación de pareja», explica la doctora.
A pesar de su alta prevalencia, el síndrome sigue siendo infradiagnosticado, y se estima que hasta un 70% de las mujeres no consultan al especialista a pesar del impacto en su calidad de vida, en parte porque muchas mujeres lo asumen como una consecuencia inevitable del envejecimiento o sienten vergüenza al hablar de sus síntomas.
El síndrome genitourinario afecta a casi la mitad de las mujeres en la menopausia, pero muchas no consultan por vergüenza o desinformación. Marina Matute subraya que existen tratamientos eficaces y lanza un mensaje claro: «No estás sola y no hay que resignarse a vivir con ellos».
Cuando consultar y cómo se diagnostica
La recomendación de la ginecóloga es clara: ante cualquier molestia o sensación de incomodidad, es importante acudir al especialista. «El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, se basa en lo que nos cuenta la paciente y en la exploración física para descartar otras causas. Y es importante realizarlo cuanto antes para poder abordar los síntomas y evitar que se agraven», explica la especialista.
La buena noticia es que existen tratamientos eficaces y personalizados. Desde opciones más básicas como el uso de cremas hidratantes y lubricantes, hasta tratamientos con estrógenos locales, probióticos, o incluso terapias regenerativas como el láser CO2, disponible en Policlínica Gipuzkoa, que permite recuperar la salud de los tejidos vaginales de forma mínimamente invasiva.
La importancia de los hábitos saludables y la prevención
Además de los tratamientos médicos, llevar una vida saludable también puede marcar la diferencia. «Seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio de forma regular, evitar el tabaco y el alcohol, y cuidar la hidratación local de la zona íntima con la misma rutina que aplicamos para otras zonas del cuerpo, puede ayudar tanto a prevenir como a reducir los síntomas del síndrome genitourinario», apunta la ginecóloga.
A modo de conclusión, Marina Matute lanza un mensaje esperanzador a todas las mujeres que puedan estar atravesando este problema: «Los síntomas que estás sintiendo son comunes, no estás sola y no hay que resignarse a vivir con ellos. No tengas miedo ni vergüenza de consultar con un profesional, porque existen tratamientos que pueden mejorar tu día a día y ayudarte a recuperar tu calidad de vida», concluye.
Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa
