«Protegerse frente a la gripe durante el embarazo es la mejor forma de cuidar de ti y de tu bebé»

Con la llegada del frío y el inicio de la campaña de inmunización 2025-2026 frente a la gripe,Santiago Novoa, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, recuerda la importancia de que las mujeres embarazadas se protejan frente a esta enfermedad para prevenir complicaciones tanto en ellas como en sus bebés.

«La gripe es una enfermedad muy infecciosa causada por el virus influenza, que afecta las vías respiratorias y los pulmones. Durante el embarazo, los cambios en el sistema inmunitario, los pulmones y el corazón hacen que las mujeres sean más propensas a desarrollar cuadros graves, como neumonía, e incluso, en casos extremos, la enfermedad puede llegar a ser letal», explica el especialista.

Ampliar Dr. Santiago Novoa, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa

Mayor riesgo y complicaciones durante el embarazo

Novoa advierte que la fiebre alta durante las primeras semanas de gestación puede aumentar el riesgo de defectos congénitos o de parto prematuros en etapas más avanzadas del embarazo.«Protegerse frente a la gripe no solo reduce las posibilidades de enfermar, sino que disminuye hasta un 40% el riesgo de hospitalización y de complicaciones derivadas de la enfermedad», subraya.

Según el ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, esta medida preventiva también beneficia directamente al recién nacido:«Los anticuerpos generados por la madre se transmiten al feto a través de la placenta, de modo que el bebé nace con cierta protección frente al virus hasta que pueda inmunizarse y desarrollar sus propias defensas».

Además, el especialista subraya que se trata de una medida segura y con amplia experiencia clínica:«Millones de mujeres embarazadas la han recibido en todo el mundo sin complicaciones relevantes. Los estudios confirman que no existe relación entre esta protección frente a la gripe y un mayor riesgo de defectos congénitos».

Cuándo y cómo protegerse

La campaña de inmunización frente a la gripe se desarrolla cada otoño y puede aplicarse en cualquier trimestre del embarazo, mediante una dosis inactivada, es decir, sin virus vivos.«El mejor momento es ahora, al inicio de la temporada gripal. Si no se ha recibido durante el embarazo, también es recomendable hacerlo tras el parto, para evitar contagiarse y por lo tanto infectar al bebé», indica Novoa.

Junto a esta medida principal, el especialista aconseja mantener hábitos sencillos para reducir el riesgo de contagio: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el contacto con personas enfermas y quedarse en casa en caso de presentar síntomas gripales.«Cada año miles de embarazadas son hospitalizadas por complicaciones derivadas de la gripe. La morbilidad e incluso mortalidad que puede ocasionar durante el embarazo es similar a la descrita para otros grupos de riesgo», recuerda Novoa.

Compromiso con la prevención en Policlínica Gipuzkoa

Desde Policlínica Gipuzkoa, el ginecólogo anima a las embarazadas a consultar con su especialista sobre la mejor forma de protegerse frente a la gripe, ya que este profesional puede valorar cada caso e indicar la opción más adecuada para cada paciente, reforzando así la prevención frente a una enfermedad que puede ser grave, pero que es fácilmente evitable.«Protegerse frente a la gripe durante el embarazo es la mejor manera de evitar una enfermedad grave y sus complicaciones. También ayuda a cuidar del bebé después del nacimiento», concluye Santiago Novoa.

