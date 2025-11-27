«La pérdida de peso es la clave para mejorar el hígado graso y el síndrome metabólico»

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:48 Compartir

El Dr. Juan Arenas, jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, alerta sobre la creciente incidencia del síndrome metabólico y su relación con el hígado graso, un problema que suele pasar desapercibido en sus fases iniciales.

Según el Dr. Arenas, el síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones que incluyen obesidad, hipertensión, dislipemias y resistencia a la insulina, condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes y problemas cardiovasculares. Su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, convirtiéndose en un problema de salud pública relevante, especialmente por su relación con la aparición de hígado graso o enfermedad hepática grasa asociada al síndrome metabólico.

El hígado graso se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado, lo que provoca inflamación y, con el tiempo, puede derivar en fibrosis o cirrosis. «Por lo general, es una enfermedad silenciosa», explica Arenas. «Se detecta mediante analíticas que muestran elevación de enzimas hepáticas, y se confirma con ecografías o técnicas de elastografía como el FibroScan, que permiten valorar la fibrosis sin necesidad de una biopsia invasiva».

Factores de riesgo más relevantes

Entre los factores de riesgo más determinantes destacan la obesidad, el sedentarismo y, en menor medida, la genética. Para prevenir o revertir tanto el síndrome metabólico como el hígado graso, el especialista recomienda adoptar hábitos de vida saludables: una alimentación equilibrada, ejercicio físico regular y, sobre todo, pérdida de peso, clave para mejorar tanto la salud hepática como cardiovascular.

El Dr. Arenas también señala el potencial de los nuevos tratamientos farmacológicos, como los agonistas de GLP-1, que facilitan la pérdida de peso, y otros fármacos en investigación dirigidos a reducir la fibrosis hepática, ofreciendo un panorama alentador para los pacientes con síndrome metabólico y enfermedad hepática grasa.

Policlínica Gipuzkoa reafirma su compromiso con la prevención y tratamiento de enfermedades asociadas al síndrome metabólico mediante diagnóstico precoz, seguimiento especializado y promoción de hábitos de vida saludables.

