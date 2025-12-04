Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aula de salud «Salud digestiva en primera persona: el papel de la endoscopia»

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:31

El cáncer colorrectal y los tumores digestivos son dos de las patologías más frecuentes, pero también de las más prevenibles si se detectan a tiempo. Reconocer sus primeros signos y síntomas es fundamental para adelantarse a la enfermedad y mejorar el pronóstico. Por ello, en este nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa, especialistas en Aparato Digestivo explicarán cómo identificar las señales de alerta, en qué consiste el diagnóstico precoz —incluyendo las pruebas endoscópicas— y cuáles son los tratamientos más habituales. Además, se abordará el seguimiento de las consultas de alto riesgo y se responderán todas las dudas del público. Una cita para informarte, resolver inquietudes y cuidar tu salud digestiva con tranquilidad.

Modera el coloquio: Dra. Irantzu Susperregui, directora Médica de Policlínica Gipuzkoa

Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 4 DE DICIEMBRE

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

19:00 h.

Auditorio del Estadio de Anoeta (Puerta 0).

ORGANIZAN: Policlínica Gipuzkoa y El Diario Vasco

