Aula de salud - Mujer, eres tu prioridad, estas son las nuevas reglas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:50

Los cambios hormonales acompañan a la mujer a lo largo de toda su vida: desde la adolescencia y las primeras reglas, hasta el embarazo, la reproducción asistida o la menopausia. Entenderlos es clave para cuidar la salud física y emocional. Por ello, en este nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa, especialistas en Ginecología, Obstetricia Reproducción Asistida, Acupuntura y Fisioterapia abordarán cómo interpretar y gestionar estos cambios, aportando consejos prácticos para mejorar el bienestar en cada etapa. Una cita pensada para ti, para conocerte mejor y aprender a cuidarte como mereces.

Modera el coloquio: Dra. Irantzu Susperregui, directora Médica de Policlínica Gipuzkoa

Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 23 DE OCTUBRE

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

19:00 h.

Sala de Prensa del Estadio de Anoeta (Puerta 0).

ORGANIZAN: Policlínica Gipuzkoa y El Diario Vasco

