Picoteo que crees que es sano, pero sabotea tu dieta Si no te explicas por qué no pierdes peso, quizás la respuesta está en tu picoteo entre horas. Te contamos qué alimentos le están haciendo un flaco favor a tu dieta. Lunes, 14 octubre 2019, 06:47

La comida sana es tu mantra. Te pasas la vida contando nutrientes y calorías para perder peso y aún así, la báscula no miente: no adelgazas. Esto puede deberse a diferentes razones (ya te lo contábamos; puede ser que aunque hagas dieta y ejercicio no pierdas peso): tipo de alimentación, edad, problemas hormonales... no obstante, los distintos picoteos que llevas a lo largo del día pueden tener algo de culpa.

Aunque el debate está en auge, los nutricionistas siempre han dicho que la mejor manera de llevar una dieta equilibrada es hacer cinco comidas al día y eso incluye dos snacks. Pero... ¿Qué comer entre horas?

Lo más recomendable son frutas y verduras: tanto por su aporte nutricional como por su aporte calórico. Sin embargo, en múltiples ocasiones recurrimos a alimentos que pensamos que son 'sanos' o incluso, 'pasables', pero que nos hacen un flaco favor a la hora de ayudarnos a mantener la silueta. ¿Cuáles son? Te mostramos algunos... se acabó acompañar la cerveza (o el agua con gas si eres realfooder) de después del trabajo con estos tentempiés.

Patatas

Sentimos decirte esto, pero... las patatas fritas nunca será saludables. Y menos las ultraprocesadas. Da igual que el envoltorio diga 'light', ligeras o bajas en calorías. Tampoco son una buena opción las alternativas de verduras sazonadas fritas que se presentan como alternativas saludables a las opciones tradicionales. ¿Qué pedir en una terraza para no pecar? La mejor opción son las aceitunas.

Palomitas

En contadas ocasiones hemos dicho que las palomitas son un 'snack' que aunque calórico, puede ser saludable si se hace de la manera correcta. Lo debemos reservar para ocasiones especiales, no obstante, la forma casera de hacerlas es la que menos calorías y aditivos incluye. Las de bolsa, de microondas y las ultraprocesadas son enemigos de tu dieta. Sobre todo en los cines.

Kikos y frutos secos

Lo mismo ocurre en el caso de las patatas fritas. No sirven opciones saludables o bajas en claorías, sobre todo si están fritos en aceite o incluyen especias como la barbacoa o el curry. Bombas calóricas. Si quieres optar por la alternativa saludable come frutos secos crudos o tostados, pero no fritos. Aunque eso sí, no te librarás de las calorías.

Barritas de cereales

Están llenas de aditivos y contienen un aporte calórico muy alto, por lo que si quieres perder peso no son la mejor opción, al igual que los frutos secos. Si las haces de forma casera con ingredientes naturales las podrás tomar de vez en cuando, pero olvídate de las ultraprocesadas.

Tortitas de arroz

Las hay con ingredientes saludables, no obstante no podrás escapar del aporte calórico. Son una buena opción para cuando no tienes nada más amano y necesitas algo saciante, pero no para todos los días ya que tendrás que tener en cuenta el cómputo calórico.