«Es un paso, pero nos dejan un poco a medio camino porque no va a alcanzar a todas las víctimas»

Jon García, portavoz del conjunto de las asociaciones de España de afectados por el amianto, reconoce tener un sentimiento «agridulce» después de tener conocimiento de ... que el Gobierno central ha activado por fin las ayudas económicas para las víctimas a través de un fondo de compensación.

En conversación con este periódico, García sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho público «un resumen muy escorado a su lado» y que falta aún por conocer toda la letra pequeña del Real Decreto aprobado este martes en el seno del Consejo de Ministros y que contempla una indemnización que oscilará entre los 32.000 y 96.000 euros según la patología sufrida por exposición al amianto.

«Aquí lo ponen muy bonito, pero hay algunas cuestiones que hasta ver la letra pequeña no las podemos confirmar...», sostiene García, en alusión a que, hasta mañana, el texto aprobado no se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, desconoce los detalles. Aun así, el portavoz de las víctimas del amianto asegura que «tiene pinta de que, como (el Gobierno) está limitado por el Presupuesto de 25 millones prorrogados, no va a alcanzar a todas las víctimas este año». «Esa es la primera pega que pensamos que va a haber», manifiesta.

Y es que, tal y como apunta García, el fondo de compensación de 25 millones es lo que está asignado para los Presupuestos Generales del Estado de cada año, si no hay nuevas Cuentas y varía. «Se pusieron muy inamovibles con lo de los 25 millones que se asignaron en los Presupuestos del 2022, cuando estábamos en un momento como el de ahora, y era para salir al paso para unos meses. Ahora, eso se ha convertido en una línea roja», lamenta.

Por ello, dice, eso supone un 'handicap' a la hora de poder aplicarlo a todas las víctimas. Desde el Gobierno, de hecho, «ya establecían un grupo de víctimas que tendrían que esperar a otros Presupuestos», relata García. «Por una parte estarían a los que les darían prioridad, que son los que tienen una enfermedad profesional reconocida por la vía administrativa, que serían sobre todo gente que tiene reconocida la asbestosis; pero aquellos que tienen una sentencia por vía judicial tendrían que esperar», explica García en base a lo que conoce de borrador y la espera -insiste- de la publicación oficial en el BOE.

García admite, en todo caso, que «en cuanto a las cantidades han mejorado como ya nos prometieron». «Han tenido en cuenta el índice de lo que ha subido la vida en estos últimos años y, en especial, han tenido en cuenta que los casos de gente que tiene un diagnóstico de mesotelioma, que es un cáncer de pleura, tenga una cantidad de 96.621 euros», se felicita. Por ello, insiste, «aunque aún se está lejos de lo que se alcanza por vía judicial, para los que no tienen esa opción sí supone un alivio: de 0 a 96.000 va a un trecho».

Para García, «el problema es que no podemos cuantificar tampoco muy bien cuántas personas se van a ver beneficiadas». «Es un paso, pero es una pena que nos dejen un poco a medio camino después del respaldo que había tenido por parte de todos los grupos» en el Congreso de los Diputados, continúa el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA). Desde su punto de vista, además, «el espíritu de la ley no se ha respetado del todo cuando se decía que uno de los objetivos era acabar con la vía judicial».