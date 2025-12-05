El Parlamento pide un plan de choque para reducir listas de espera en las resonancias

El Parlamento Vasco aprobó ayer una enmienda de PNV y PSE para instar al Gobierno Vasco a impulsar un «plan de choque» para reducir las ... listas de espera de las resonancias magnéticas que realiza Osatek, la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud encargada de realizar la mayoría de estas pruebas de Osakidetza, y a «intensificar» las inversiones para fortalecer la capacidad en el ámbito del radiodiagnóstico.

El pleno de la Cámara vasca debatió sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya moción fue rechazada con los votos de los socios de gobierno más los del PP y Vox, para que Osatek abriera todos los turnos de trabajo «a fin de reducir las listas de espera para la realización de resonancias magnéticas». Además, solicitaba el diseño de una hoja de ruta para la integración de esta sociedad dentro del ServicioVasco de Salud. Con ese fin, pedía acordar un cronograma con el objetivo de igualar las condiciones de trabajo entre el personal de Osakidetza y Osatek.

Gipuzkoa sufrió a comienzos de año un incremento en las listas de espera de las resonancias magnéticas debido a la avería en un equipo de radiodiagnóstico que se produjo en febrero en Osatek, en el Hospital Donostia. Según las cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; pero a 31 de marzo, últimos datos disponibles, esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas.

Para hacer frente a esta situación, el Servicio Vasco de Salud adjudicó hace unas semanas por un importe de 5,5 millones de euros el contrato para el suministro e instalación de cuatro resonancias magnéticas de última generación, de las cuales dos irán a parar al centro donostiarra. La previsión es que estos nuevos aparatos entren en funcionamiento «a lo largo de la primavera de 2026», aunque hace unas semanas el consejero precisó que estarían operativas «en marzo». Con estos dos nuevos aparatos, el territorio contará con un total de ocho equipos de última generación.

Equipamiento Salud instalará en el Hospital Donostia dos nuevas máquinas que darán servicio «en marzo»

En medio de este contexto, este periódico adelantó a finales de octubre que Salud había cesado a la jefa territorial de Gipuzkoa de Osatek, Cristina Gervás, que, según diversas fuentes, se habría negado a trabajar con menos personal. Desde Osakidetza situaron este relevo en una «adaptación de la estructura» a «las demandas del entorno».