Varias personas aguardan a la entrada de Osatek en el Hospital de Zumarraga. Morquecho

El Parlamento pide un plan de choque para reducir listas de espera en las resonancias

La Cámara vasca rechaza una propuesta de Bildu que pedía abrir todos los turnos en Osatek y una hoja de ruta para su integración en Osakidetza

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:14

El Parlamento Vasco aprobó ayer una enmienda de PNV y PSE para instar al Gobierno Vasco a impulsar un «plan de choque» para reducir las ... listas de espera de las resonancias magnéticas que realiza Osatek, la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud encargada de realizar la mayoría de estas pruebas de Osakidetza, y a «intensificar» las inversiones para fortalecer la capacidad en el ámbito del radiodiagnóstico.

