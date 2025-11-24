Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada del centro de salud de Lasarte-Oria. Arizmendi

El Parlamento insta a acelerar las OPEs para acabar con la escasez de médicos en centros de salud como los de Andoain o Lasarte

PNV y el PSE defienden en la comisión de Salud aumentar la inversión para hacer atractiva la Atención Primaria y para incrementar las plazas, mientras EH Bildu alerta de que «el problema debe tratarse de forma local» en cada ambulatorio

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:46

El Parlamento Vasco ha celebrado este lunes la comisión de Salud en la que se ha debatido, entre otros puntos, la situación de los centros ... de salud de Andoain y Lasarte-Oria. En este sentido, la institución ha instado, con el apoyo de los socios PNV y PSE, a Gobierno Vasco y Osakidetza a que acelere la resolución de las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) que afectan a un total de 11.000 profesional y que podría mitigar la escasez de profesionales de la Atención Primaria. Una problemática que, para dos socios de gobierno, es «crónico y estructural», por lo que su moción ha obviado entrar en los casos concretos de Andoain y Lasarte-Oria. EH Bildu, que era el proponente de la iniciativa, ha alertado de que «el problema también debe tratarse de forma local» en cada ambulatorio.

