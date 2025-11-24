El Parlamento insta a acelerar las OPEs para acabar con la escasez de médicos en centros de salud como los de Andoain o Lasarte

El Parlamento Vasco ha celebrado este lunes la comisión de Salud en la que se ha debatido, entre otros puntos, la situación de los centros ... de salud de Andoain y Lasarte-Oria. En este sentido, la institución ha instado, con el apoyo de los socios PNV y PSE, a Gobierno Vasco y Osakidetza a que acelere la resolución de las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) que afectan a un total de 11.000 profesional y que podría mitigar la escasez de profesionales de la Atención Primaria. Una problemática que, para dos socios de gobierno, es «crónico y estructural», por lo que su moción ha obviado entrar en los casos concretos de Andoain y Lasarte-Oria. EH Bildu, que era el proponente de la iniciativa, ha alertado de que «el problema también debe tratarse de forma local» en cada ambulatorio.

La iniciativa que han sacado adelante jeltzales y socialistas gracias a su mayoría absoluta en la Cámara, que enmendaba a la totalidad la propuesta original de EH Bildu, pone el foco en cuatro puntos y en un tratamiento del problema más general que local. Además de avanzar con las OPEs, la parlamentaria jeltzale, Olatz Peon, han prometido adelantar las convocatorias de las nuevas ofertas públicas (que corresponden al periodo entre 2023 y 2025), desplegar las acciones acordadas tras el Pacto de Salud y fortalecer las OSIs (Organización Sanitaria Integrada) de Osakidetza en los tres territorios de Euskadi.

Un enfoque que para la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, debería estar enfocado más en el «cambio de políticas» que en el de personas. Ha reclamado también que la situación general de Euskadi no impida entrar a debatir sobre necesidades concretas que presentan municipios como Andoain y Lasarte-Oria, cuyo mayor problema es asegurar la cobertura de plazas a largo plazo. «Desde que se implantó el modelo de OSIs, los centros de salud perdieron autonomía y es necesario que vuelvan a recuperarla para poder establecer ellos mismos su agenda. También es necesario cambiar el modelo de contratación de la Atención Primaria para que los médicos que escogen esa especialidad se queden en los centros de salud», ha señalado.

Según ha explicado la representante soberanista, el sistema de contratación beneficia a los hospitales frente a los centros de salud. «En 2025, 106 profesionales escogieron la especialidad de Atención Primaria, pero solo 38 se quedaron en los centros de salud. El resto se fue a los hospitales porque se ofrecían complementos para trabajar en ellos», ha continuado Ubera.

El parlamentario socialista, Ekain Rico, ha respondido señalando que el déficit de profesionales de la Atención Primaria es algo «presente a nivel estatal y europeo» y ha destacado mejorías en el centro de salud de Lasarte-Oria. «Gracias a un movimiento ciudadano activo, unas iniciativas claras municipales y la sensibilidad del Departamento vasco de Salud desde septiembre, el centro de Lasarte-Oria solo tiene en la actualidad una plaza vacante que está pendiente de cubrir con la resolución de la OPE de estabilización», ha subrayado.