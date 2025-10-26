Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El piscólogo y experto en prevención de la conducta suicida, Francisco Villar.

Francisco Villar

Psicólogo clínico
«Las pantallas son la causa del incremento del suicidio»

El experto en prevención de la conducta suicida en menores asegura que la mejor intervención para prevenirlo es limitar el acceso a los móviles y las redes sociales

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Su diagnóstico es claro. Las pantallas tienen «toda» la 'culpa' del incremento de las conductas suicidas entre los jóvenes, según advierte Francisco Villar, psicólogo clínico ... y coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, que observa como ahora «los chavales vienen con una actitud muchísimo más pasiva» y con unas «tentativas mucho más graves que antes». Ayer dio una charla en el encuentro de Altxa Burua celebrado en Eibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  4. 4 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  5. 5

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  7. 7

    PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi
  8. 8

    Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia
  9. 9

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  10. 10

    El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Las pantallas son la causa del incremento del suicidio»

«Las pantallas son la causa del incremento del suicidio»