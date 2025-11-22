Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

El cese de la cúpula directiva del Hospital Donostia provocó hace ahora tres años un terremoto sin precedentes en la mayor organización sanitaria integrada de ... Gipuzkoa, el centro de referencia para una población cercana a los 400.000 habitantes y que da servicio a toda la comarca. Toda esa crisis interna en el complejo guipuzcoano dejó una imagen inédita hasta el momento: el plante de una treintena de jefes de servicio y supervisores del hospital denunciando no solo las salidas de las hasta entonces gerente y directora médica del centro, sino también un trato de favor por parte del Departamento de Salud hacia Bizkaia en detrimento de Gipuzkoa.

Tres años después del malestar mostrado por los médicos con la gestión política de entonces, el nuevo equipo de gestores de la sanidad en Euskadi ha pisado el acelerador para dar respuesta a muchas de las carencias destapadas en 2022 por los facultativos críticos. Entre otros movimientos, ha provocado una reestructuración en la cúpula directiva de la consejería, que a comienzos de verano recuperaba a una subdirectora médica que dimitió en aquella crisis. Maite Martínez Zabaleta ha regresado ahora como directora gerente de la OSI Donostialdea.

Principales inversiones de Osakidetza en Gipuzkoa CONSULTAS EXTERNAS HOSPITAL DONOSTIA 78M€ Sin fecha de inicio El plazo de ejecución son 36 meses Superficie: 48.000m2 Más de 250 espacios dedicados al diagnóstico para tratar a más de 459.000 pacientes y un hospital de día. Además tendrá un aparcamiento con 560 plazas. PROTONTERAPIA 60M€ Fecha prevista de finalización: 2027 Superficie: 9.625m2 Dividido en cuatro plantas: búnker de tratamiento, junto con áreas de consultas, diagnóstico y tratamiento. Atenderá a una población de 4,2 millones de Euskadi, Navarra, Cantabria, Burgos, Soria e Iparralde. AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE ARRASATE 27M€ Fecha prevista de finalización: Marzo de 2027 Superficie: 8.800m2 Ampliación del hospital de día, unidad de Digestivo con servicio de endoscopias, nuevo servicio de rehabilitación e integrar la sala de resonancias en el hospital

NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO HOSPITAL BIDASOA 23M€ Fecha prevista de finalización: Finales de 2027 Superficie: 2.090m2 Seis nuevos quirófanos y un área de recuperación postanestésica. Aumentará la actividad quirúrgica un 50%. NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO HOSPITAL DE ZUMARRAGA 75M€ Fecha prevista de finalización: Diciembre de 2028 Superficie: 17.000m2 9 quirófanos, una Unidad del Dolor, 18 puestos de hemodiálisis, 14 para endoscopias y una sala de esterilización. NUEVO HOSPITAL PÚBLICO DE TOLOSA 200.000€ De momento para la redacción del Plan Funcional Fecha prevista para que entre en funcionamiento: 2031 Superficie: 17.000m2 90 camas, 18 especialidades, 3 quirófanos y podrá hacer 3.600 operaciones al año, un servicio de resonancias, 2 salas de endoscopias...

El reciente anuncio de la construcción de un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga para 2028, en el que se invertirán 75 millones de euros, es la última prueba de que las principales infraestructuras de Osakidetza en Gipuzkoa necesitaban un inevitable refuerzo. El proyecto zumarragarra es la segunda inversión más alta que el Ejecutivo autonómico realiza en los últimos años en el territorio en esta materia, por detrás del edificio de consultas externas del Hospital Donostia (78) y por delante de la protonterapia (60). Una lista de actuaciones a la que se suman también los nuevos proyectos hospitalarios para Irun, Tolosa o Arrasate, con una inversión total que ronda los 300 millones.

Protonterapia, la joya de la corona. La llegada de la neuróloga ordiziarra a la dirección de la OSIDonostialdea se produce en una etapa clave para el desarrollo y proyección del polo sanitario que Osakidetza está impulsando desde esta organización sanitaria integrada y que tendrá impacto no solo en Gipuzkoa, sino en el conjunto de Euskadi. La ciudad sanitaria de Donostia se prepara para vivir una expansión inédita. El Servicio Vasco de Salud va a invertir más de 100 millones de euros en la construcción de dos nuevas instalaciones que albergarán un centro de radioterapia de protones (protonterapia) para tratamientos de cáncer gracias al innovador equipo donado por la Fundación Amancio Ortega, y un nuevo edificio de consultas externas que incluirá un hospital de día. Las obras del nuevo edificio que acogerá la unidad de protonterapia avanzan a buen ritmo y para finales de año se habrán completado al 30%, lo que permite mantener el horizonte de que la construcción finalice para verano de 2027 y pueda recibir el primer paciente a finales de ese año.

Se trata de una infraestructura que contará con una superficie construida de 9.625 metros cuadrados divididos en 4 plantas: 2 bajo rasante y otras 2 sobre rasante. Su espacio principal será el búnker de tratamiento, junto con áreas de consultas, diagnóstico y planificación, preparación de pacientes y áreas de trabajo para el personal. También contará con un área específica de espera con zona de juegos infantiles, y una zona de preparación con 3 boxes para niños menores de edad.

Cuando se ponga en marcha, Euskadi será una de las primeras comunidades autónomas en contar con una unidad de protonterapia, convirtiendo al Hospital Donostia en uno de los primeros centros públicos del Estado en ofrecer este tipo de tratamiento oncológico avanzado, dando asistencia a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra, Iparralde, La Rioja y las provincias castellanoleonesas de Burgos y Soria. En total, una población diana de alrededor de 4,2 millones de personas.

Consultas externas del Hospital Donostia. La expansión de la ciudad sanitaria de Donostia se completará con un nuevo edificio de consultas externas que incluirá un hospital de día y cuyas obras se han retrasado 'sine die'. El cronograma inicial preveía que el nuevo edificio empezara a levantarse el pasado mes de abril en la parcela que actualmente ocupa el aparcamiento en superficie de la ciudad sanitaria. Pero Osakidetza quiere ir con pies de plomo tras constatar el problema que se generaría si desapareciera todo el parking en superficie que hay entre el Hospital Donostia y Onkologikoa, por lo que no comenzará las obras por lo menos hasta «reordenar todo el frontal del Hospital Donostia y encontrar alternativas al parking actual», tal y como aseguran a este periódicos fuentes de la consejería. Un proceso que llevará su tiempo, por lo que no es descartable que la construcción de las consultas externas se retrase hasta que, en verano de 2027, finalicen las obras del edificio de protonterapia.

Se trata de un bloque que sumará 48.000 metros cuadrados en nueve plantas –cuatro de ellas subterráneas–, que ocupará la mayor parte de los terrenos del actual aparcamiento entre el hospital y Onkologikoa. Los tres pisos inferiores serán de aparcamiento, en el que se habilitarán unas 800 plazas; la primera bajo rasante acogerá radiología y espacios para logística interna del hospital; y las cinco en superficie se destinarán a la atención sanitaria de los ciudadanos. Una infraestructura para la que el Departamento de Salud invertirá 78 millones de euros.

Tres quirófanos más en Zumarraga. Más allá de la capital, Osakidetza ha puesto el foco también en la adecuación de varios de los hospitales comarcales de Gipuzkoa, con el objetivo de que puedan dar respuesta a una sociedad cada vez más envejecida y pluripatológica. Una de las más importantes, al menos desde la perspectiva económica, es la construcción de un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga, que presta servicio a una población aproximada de 100.000 vecinos de Goierri y Alto Urola. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Vasco en lo que respecta al ámbito sanitario en Gipuzkoa y para el que Salud ha destinado la segunda inversión más alta que realiza en los últimos años en el territorio en esta materia, un total de 75 millones de euros.

Todo ello para construir un nuevo edificio que se erigirá frente a la fachada principal del hospital actual y que estará conectado al mismo mediante pasarelas sobre una superficie total de 17.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, dos de ellas bajo rasante, y que contará, entre otros servicios, con 9 quirófanos –tres más que los que hay actualmente–, una Unidad del Dolor con varias consultas, 18 puestos de hemodiálisis, 14 para endoscopias y una sala de esterilización, además de un aparcamiento en su interior. La previsión de Osakidetza es que entre en funcionamiento a finales de 2028.

Ampliación de la cartera de servicios en Arrasate. Con más servicios contarán también los 63.000 vecinos de Debagoiena cuando en el primer trimestre de 2027, si se cumplen todos los plazos, finalicen los trabajos de ampliación del Hospital Alto Deba de Arrasate que Salud está acometiendo actualmente. La actuación, para la que el Ejecutivo autonómico ha destinado 27 millones de euros, contempla una superficie construida de 9.300 m² organizados en 5 plantas sobre rasante y 2 de sótano, con más de 1.200 m² construidos por planta. Además, el nuevo bloque contará con una conexión directa al edificio de consultas externas. Por ello se reformarán un total de 2.000 m² en los edificios adyacentes a los que se conecta.

Adicionalmente, el edificio alojará servicios complementarios y administrativos, y contará con un aparcamiento subterráneo con un centenar de plazas.

Un 50% más de actividad quirúrgica en el Hospital Bidasoa. Otra comarca, la de Bidasoa, podrá incrementar en un 50% su actividad quirúrgica con la ampliación del hospital que Osakidetza tiene previsto arrancar antes de que finalice el presente año. Una infraestructura que se construirá en la segunda planta del actual centro, que contará con una superficie útil de 2.090 metros cuadrados que se distribuirán en seis quirofános, cuatro de ellos destinados a realizar cirugía mayor y dos quirófanos preparados para llevar a cabo cirugías menores ambulatorias con sus correspondientes áreas de preparación quirúrgica y reanimación. Además, el área albergará la unidad de recuperación posanestésica (URPA).

A este equipamiento se le sumará la construcción de la unidad de cirugía sin ingreso y los accesos al bloque, lo que aumentará en más de 600 metros cuadrados la superficie actual del área quirúrgica. Salud calcula que entrará en funcionamiento a finales de 2027.

3.600 cirugías al año en el futuro hospital público de Tolosa. El mapa sanitario en Gipuzkoa quedará completo cuando Tolosa, la única comarca de Euskadi sin un hospital cien por cien público, cuente con un centro de esta índole. De momento, Salud se haya en la redacción del Plan Funcional de este nuevo equipamiento médico, que se erigirá en el actual emplazamiento del aparcamiento de Iurramendi, junto al parque de bomberos de la localidad.

Según ese primer borrador, el hospital público de Tolosa –una construcción de más de 17.000 metros cuadrados– tendrá cuatro quirófanos, uno de ellos de cirugías menores, lo que permitirá realizar 1.200 procedimientos quirúrgicos anuales en turno de mañana, ascendiendo la cifra a 3.600 intervenciones al año. Asimismo, contará con un servicio de resonancia que dará servicio de diagnóstico a todo el territorio, dos salas de exploración, dedicadas a endoscopias y otros procedimientos, y una unidad de recuperación posanestésica (URPA), urgencias, equipos de radiología y rehabilitación. En total abarcará hasta dieciocho especialidades y contará con 77 camas hospitalarias, con posibilidad de aumentar en un futuro hasta la cifra de 90 respondiendo a la proyección poblacional.

En el Departamento de Salud calculan un periodo que comprende «dos años para la redacción del proyecto, la ejecución y la licitación», más «otros tres de edificación» de la infraestructura sanitaria. Ello significa que la puesta en marcha del hospital, que dependerá de la OSI Donostialdea, podría demorarse hasta 2031.