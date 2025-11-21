Osakidetza incorporará en 2026 a mujeres de 48 años al cribado de cáncer de mama

Osakidetza ampliará progresivamente su programa de detección precoz del cáncer de mama y comenzará a partir del año que viene a citar a mujeres de ... 48 años. Un año después, en 2027, la cobertura se extenderá al grupo de 45 a 49 años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y atendiendo al aumento de casos en edades más jóvenes. La medida se aplicará de forma escalonada para garantizar la organización del sistema y sostener la capacidad asistencial, según ha recordado el Departamento de Salud en una nota.

Esta medida se sustenta, según señala Osakidetza, en tres criterios principales: el aval de los profesionales de oncología, ginecología y radiología; el aumento de la incidencia del cáncer de mama entre los 45 y 49 años; y el alto impacto que tiene la enfermedad cuando afecta a mujeres más jóvenes, con la posibilidad de evitar la pérdida de años de vida.​

El programa de cribado de cáncer de mama realiza actualmente unas 3.000 mamografías cada semana, lo que se traduce en alrededor de 144.000 exploraciones anuales. Para ello, Osakidetza utiliza tecnología avanzada, como la tomosíntesis digital y la mamografía digital, en línea con las directrices europeas en materia de detección precoz.

La eficacia del programa queda reflejada en los datos de 2024, cuando se identificaron 715 casos de cáncer de mama a través de estas pruebas. La mayoría se detectaron en fases muy iniciales, lo que permite aplicar tratamientos menos agresivos y aumenta significativamente las probabilidades de curación, además de mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas. Actualmente, participan mujeres de 50 a 69 años y mujeres de entre 40 y 49 con antecedentes familiares de primer grado.

El grado de adhesión al programa se mantiene estable en torno al 79–80%, por encima de los estándares europeos, que consideran aceptable una participación mayor al 70% y óptima a partir del 75%.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, por lo que la detección precoz resulta clave para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. El programa de cribado de cáncer de mama de Osakidetza comenzó en 1995 y, desde entonces, se ha convertido en un caso de éxito reconocido en Euskadi, en el resto del España y en Europa, gracias a sus resultados y a la confianza de la ciudadanía.​