Osakidetza incorporará en 2026 a mujeres de 48 años al cribado de cáncer de mama

Un año después, la cobertura se extenderá al grupo de 45 a 49 años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y atendiendo al aumento de casos en edades más jóvenes

B.Campuzano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Osakidetza ampliará progresivamente su programa de detección precoz del cáncer de mama y comenzará a partir del año que viene a citar a mujeres de ... 48 años. Un año después, en 2027, la cobertura se extenderá al grupo de 45 a 49 años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y atendiendo al aumento de casos en edades más jóvenes. La medida se aplicará de forma escalonada para garantizar la organización del sistema y sostener la capacidad asistencial, según ha recordado el Departamento de Salud en una nota.

