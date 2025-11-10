Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un menor camina por el área de Pediatría del Hospital Donostia. LUSA

Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas

Un enfermero del Hospital Donostia ha desarrollado una lista de verificación que reduce los riesgos potenciales durante las intervenciones a menores

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

«¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vamos a realizarle la intervención?». Si le hacen estas preguntas en la mesa de operaciones, no se asuste. No ... es que el cirujano no tenga claro su trabajo. Simplemente se trata de una medida para garantizar su seguridad y la efectividad de todo el proceso. Hace unos años, un estudio impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demostró que seguir una sencilla lista de verificación quirúrgica conseguía reducir significativamente las muertes y las complicaciones asociadas a una intervención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas

Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas