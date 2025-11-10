Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas

«¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vamos a realizarle la intervención?». Si le hacen estas preguntas en la mesa de operaciones, no se asuste. No ... es que el cirujano no tenga claro su trabajo. Simplemente se trata de una medida para garantizar su seguridad y la efectividad de todo el proceso. Hace unos años, un estudio impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demostró que seguir una sencilla lista de verificación quirúrgica conseguía reducir significativamente las muertes y las complicaciones asociadas a una intervención.

Desde entonces, numerosos hospitales han introducido este 'checklist' en los quirófanos. También los de Osakidetza, que en 2011 adaptó esta herramienta a sus necesidades. Ahora, un enfermero del Hospital Donostia ha decidido ir un paso más allá y ha acondicionado esta herramienta a la población infantil que mejora hasta un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas.

«En su protocolo de 2028, la OMS dice que el 'checklist' quirúrgico no es una herramienta exhaustiva y que recomienda modificarla para adaptarla a la práctica local. Nosotros lo que pensamos es que podíamos adaptarla un poquito más a ese grupo de población que por sus características, sobre todo en edades tempranas, posee unos riesgos potenciales y unas capacidades diferentes a la población adulta», explica Iker Martín, enfermero de la OSI Donostialdea y coordinador del proyecto.

Así, tras detectar el margen de mejora, Osakidetza constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar conformado por personal de enfermería, anestesia y cirugía de los bloques quirúrgicos pediátricos del Hospital Donostia y el de Cruces que desarrollaron una lista de verificación para «reducir los riesgos evitables dentro de los quirófanos». Estas complicaciones incluyen errores relacionados con la identificación del paciente, el procedimiento o la localización del sitio quirúrgico, problemas con el equipamiento utilizado para la inducción de la anestesia, falta del equipamiento necesario para el desarrollo del proceso quirúrgico o uso de equipamiento no estéril, pérdidas de sangre superiores a las previstas o cierre de la herida quirúrgica sin haber retirado todos los accesorios quirúrgicos utilizados del interior de los pacientes (por ejemplo, gasas, esponjas, etc.).

El 'checklist', similar a los sistemas que utilizan los pilotos de aviones cuando tienen que realizar una maniobra de riesgo, se basa en «un cuestionario de preguntas» que se realiza al menor y sus progenitores en cuatro momentos de la cirugía: antes de la entrada a quirófano, previo a la inducción anestésica, antes de la incisión cutánea y, finalmente, a la salida de la sala de operaciones.

«Al final, es una conversación de todo el equipo quirúrgico donde participan el anestesista, el equipo de enfermería y los cirujanos que van a participar en la intervención, y donde cada uno confirma su parte dentro de la cirugía. Hasta que no se confirma que todo es correcto, no se continúa adelante con el siguiente paso», explica Martín.

Por ejemplo, antes de que el menor acceda a quirófano, el equipo sanitario «confirma la pulsera identificativa y el nombre y dos apellidos del paciente, y marca la lateralidad de la intervención. Es decir, si le van a operar de una pierna, marcamos la pierna. Si le van a operar de una mano, marcamos la mano».

En el caso concreto de los menores, hay dos aspectos muy a tener en cuenta cuando los niños acceden a una sala de operaciones con respecto a la población adulta. Uno de ellos es «la movilidad dentaria. En el acto anestésico es importante saber si un diente se le mueve más o menos para tener eso en cuenta durante la intubación del paciente».

Antecedentes respiratorios

Otro son los síntomas respiratorios. «Saber si ha tenido catarro o mocos durante los últimos 15 días puede dar pistas al anestesista por si va a requerir alguna medida extra a la hora de dormir al menor», expone Martín. En este punto, la lista de verificación ha puesto mucho énfasis en el asma infantil, que «es una enfermedad bastante común» entre los más pequeños, incide el enfermero.

Esta enfermedad afecta a más del 10% de la población de Euskadi y destaca por una elevada prevalencia en la infancia y adolescencia donde se concentran más la mitad de los casos. Solo el año pasado Osakidetza realizó alrededor de 3.300 nuevos diagnósticos en menores de 5 años. «Por este motivo, es de vital importancia, si el anestesista lo considera necesario, que el día de la cirugía el paciente se tome los inhaladores necesarios para disminuir también los riesgos durante la operación».

Este proceso se vuelve a repetir antes de la incisión cutánea y previo a que el menor abandone la sala de operaciones, cuando la enfermera, el anestesista y el cirujano que le han atendido comprueban si hay problemas que resolver con el instrumental y el equipo, y que se han registrado correctamente todos los tratamientos y cuidados postoperatorios.

«Realizamos un estudio para evaluar nuestra herramienta antes de ponerla en funcionamiento y medimos que el checklist quirúrgico infantil detecta riesgos potenciales en más de un 80% de los casos que las listas de verificación universales no detectan», detalla el coordinador de este sistema, que desde el pasado mes de agosto ya está instaurado en los quirófanos de toda la red de Osakidetza y por la que tienen que pasar todos los pacientes menores de 14 años.

Este protocolo, agrega Martín, permite «que los familiares acompañen al paciente justo hasta la puerta del quirófano, de tal modo que en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) el progenitor ya está con el niño, que cuando abre los ojos lo primero que ve es a sus aitas», aumentando «la calidad y la humanización de los cuidados», además de la seguridad en la sala de operaciones.

El coordinador del proyecto lo explica gráficamente a través de un ejemplo. «Siempre decimos que el paciente que entra llorando al quirófano se despierta llorando. La anestesia es como un 'pause' de nuestro cerebro al que luego vuelves a darle al 'play'. Esta lista de verificación aporta seguridad y tranquilidad a las familias, que dejan su bien más preciado que es su hijo, pero también a los propios profesionales, ya que si el menor está tranquilo facilita nuestro trabajo y las técnicas que se le van a realizar», sostiene el enfermero.

Tras el «éxito» del estudio y después de presentar los datos al grupo de Cirugía Segura de Osakidetza, la lista de verificación de seguridad quirúrgica infantil se ha extendido a toda la red del Servicio Vasco de Salud desde el pasado mes de agosto. «No solo está aumentando la seguridad tanto de los pacientes como los profesionales, sino también la calidad de la asistencia que se presta», celebra.