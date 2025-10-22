Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pabellón de La Casilla se habilitará para la vacunación de la gripe como en la época del Covid. Jordi Alemany

Osakidetza habilitará un 'vacunódromo' en Bizkaia para hacer frente a la epidemia de gripe, pero no lo ve «necesario» en Gipuzkoa

Salud prevé inmunizar de forma ágil al mayor porcentaje de población posible antes de la llegada del pico de contagios, que este año se prevé que se adelante

Terry Basterra y Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:03

Comenta

Osakidetza ha decidido replicar en esta epidemia de la gripe el modelo de vacunación empleado durante la pandemia del coronavirus. Para ello va a habilitar ... un 'vacunódromo' con 5 puntos de inoculación en el pabellón de La Casilla en Bilbao, tanto en horario de mañana como de tarde. Osakidetza quiere así inmunizar frente a este virus de forma ágil al mayor porcentaje de población posible antes de la llegada del pico de contagios de la gripe, que este año se prevé que se adelante.

