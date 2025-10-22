Osakidetza habilitará un 'vacunódromo' en Bizkaia para hacer frente a la epidemia de gripe, pero no lo ve «necesario» en Gipuzkoa

Osakidetza ha decidido replicar en esta epidemia de la gripe el modelo de vacunación empleado durante la pandemia del coronavirus. Para ello va a habilitar ... un 'vacunódromo' con 5 puntos de inoculación en el pabellón de La Casilla en Bilbao, tanto en horario de mañana como de tarde. Osakidetza quiere así inmunizar frente a este virus de forma ágil al mayor porcentaje de población posible antes de la llegada del pico de contagios de la gripe, que este año se prevé que se adelante.

Fuentes del Departamento de Salud indican a este periódico que «por el momento» solo está previsto habilitar un «punto de refuerzo» en Bizkaia, pero «no es necesario» hacerlo en Gipuzkoa y en Araba porque los datos de contagios son mucho menores. «La incidencia en Gipuzkoa no llega a la mitad de la que se está registrando en Bizkaia, y en Araba es aún más baja, por lo que por ahora no se considera necesario tomar esta medida en ambos territorios», indican.

Y es que en solo unas semanas desde que comenzó a circular el virus de la influenza en Euskadi los hospitales de Osakidetza han registrado ya 131 ingresos provocados por este patógeno, cifra que el pasado año no se alcanzó hasta mediados de noviembre.

El vacunódromo de La Casilla frente a la gripe estará operativo desde este viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde y no hará falta coger cita previa. Permanecerá operativo, al menos, durante los próximos 15 días, fines de semana incluidos.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado este viernes que han tomado esta decisión después de detectar que la circulación de la gripe en Bizkaia «se ha multiplicado por tres», con respecto a lo estimado para esta época del año. De ahí el alto número de contagios y de ingresos registrados en los centros de salud y hospitales cuando aún nos encontramos en la tercera semana de octubre.

En Osakidetza calculan que la epidemia se ha adelantado en «cuatro semanas». Lo habitual es que no sea hasta la segunda mitad de noviembre, y sobre todo ya en diciembre y en navidades, cuando comience a circular este virus con alta intensidad. Sin embargo esta temporada parece distinta. «En Japón está sucediendo lo mismo», ha explicado el consejero, quien ha precisado que en Gipuzkoa y Álava no se ha dado este escenario y que por ello no se van a adoptar medidas excepcionales en estos territorios. Allí se seguirá vacunando con normalidad en los centros de salud.

«No queremos asustar a nadie. El virus no es diferente al de otros años. Lo que sucede es que está llegando antes. Las cifras de ingresos no son alarmantes, pero sí nos obligan a anticiparnos. Por eso queremos facilitar a la gente que se quiera vacunar que pueda hacerlo en un lugar de fácil acceso y sin tener que esperar por cuestiones de agenda», ha explicado Martínez.

En La Casilla la vacunación frente a la gripe estará abierta a toda la población, tanto colectivo de riesgo como ciudadanía general, y no será necesario reservar cita previa. Tan solo habrá que ir al polideportivo y recibir el suero. El consejero ha avanzado que, si fuese necesario, se abrirán más vacunódromos en otros puntos de Bizkaia y de Euskadi.