Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

Un total de 3.120 personas han estado en riesgo de acabar con su vida en Euskadi en los últimos cuatro años, según los datos ... registrados en el Código Intento Suicidio Reciente (CISR), una herramienta que implantó Osakidetza en 2022 en toda su red, y que ha permitido descubrir y atender a miles de personas en riesgo de autólisis. Un colectivo que, según se desprende de las cifras, va a más: 564 en 2022, 647 en 2023, 793 en 2024 y otras 1.116 este año, lo que supone que esta alerta se activa ya más de tres veces al día en Euskadi, el doble que cuando comenzó a operar el sistema.

Según datos aportados a este periódico por el Departamento vasco de Salud en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los supervivientes por suicidio cada tercer sábado de noviembre, del total de intentos registrados, 91 fueron protagonizados por menores de 18 años.

El código se activa en el momento en que el psiquiatra responsable da el alta hospitalaria al paciente que ha realizado la tentativa de suicidio. A estos pacientes que ya han tratado de quitarse la vida antes se les ofrece apoyo psicológico y telefónico para evitar que vuelvan a intentarlo. Automáticamente, se implementa la alerta en su historia clínica y se comunica al centro de salud mental de referencia y a un consejo sanitario.

Una vez en el domicilio, la persona recibe en un plazo máximo de 48 horas una llamada de un enfermero para interesarse por su estado y ofrecerle pautas de apoyo en caso de que las necesite. Estas llamadas se repiten al menos en dos ocasiones, transcurridos 15 y 30 días. Paralelamente, Osakidetza contacta telefónicamente con el paciente para ofrecerle una cita con un profesional de la salud mental en un plazo no superior a 3 días.

Si bien los prejuicios siguen emergiendo a la hora de hablar de estas muertes, en los últimos años hay una evidente voluntad por visibilizar esta realidad, con el ojo puesto en la prevención.

El CISR es una de las medidas incluidas en la Estrategia Vasca de Prevención del Suicidio en Euskadi, puesta en marcha en 2019 para reducir la incidencia, prevalencia y el impacto de lo que constituye uno de los principales problemas de salud pública en el mundo.

Además de la implantación del CISR, existen otros recursos del sistema sanitario, como el teléfono gratuito de consejo sanitario (900 20 30 50), atendido por un equipo de enfermería de Osakidetza disponible 24 horas, y la línea 024 de Atención a la Conducta Suicida.

También se aconseja pedir cita tan pronto como sea posible con el médico de Atención Primaria, y en caso de necesitar ayuda inmediata, acudir a un servicio de urgencias (PAC, centro de salud u hospital) o llamar al teléfono de Emergencias 112.

Asimismo, desde las instituciones vascas se han desarrollado acciones de fomento y apoyo a las asociaciones de supervivientes, cuya labor es «crucial» en este ámbito.

Posibles indicios

Desde la plataforma Osasun Eskola de Osakidetza explican cuáles son las señales de alarma que podrían indicar que hay un riesgo de suicidio, como puede ser expresar deseos de hacerse daño; desaparecer; sentirse una carga con frases del tipo 'ojalá no hubiera nacido', 'estaría mejor muerto' o 'estaríais mejor sin mí'; arreglar asuntos pendientes; aislarse; aparición de conductas autodestructivas ( autolesiones, consumo de alcohol y drogas...); pesimismo extremo o realizar llamadas o visitas inesperadas a amistades o familiares con comentarios tipo 'si no nos volvemos a ver…'.

El dato más amargo es el que dejan las muertes por suicidio:un total de 50 personas en Gipuzkoa (35 hombres y 15 mujeres) murieron por este motivo el año pasado, y un total de 171 en Euskadi, lo que supone un aumento del 21% respecto del año anterior, según datos del Eustat.

Por grupos de edad, la franja de 50-59 años es una de las más afectadas, aunque también hay preocupación por los intentos en jóvenes. A día de hoy, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en Euskadi. Supone 2,8 veces más que los accidentes de tráfico, 60 veces más que la violencia de género y 25 veces más que todos los homicidios.