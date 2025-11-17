Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acto en recuerdo de personas suicidadas con motivo del Día Internacional de los supervivientes por suicidio. Justo Rodriguez

Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

El Código Intento Suicidio Reciente ofrece apoyo psicológico y telefónico para evitar que estos pacientes vuelvan a intentar quitarse la vida

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

Un total de 3.120 personas han estado en riesgo de acabar con su vida en Euskadi en los últimos cuatro años, según los datos ... registrados en el Código Intento Suicidio Reciente (CISR), una herramienta que implantó Osakidetza en 2022 en toda su red, y que ha permitido descubrir y atender a miles de personas en riesgo de autólisis. Un colectivo que, según se desprende de las cifras, va a más: 564 en 2022, 647 en 2023, 793 en 2024 y otras 1.116 este año, lo que supone que esta alerta se activa ya más de tres veces al día en Euskadi, el doble que cuando comenzó a operar el sistema.

