Detectan un nuevo caso de sarampión en San Sebastián El afectado, un madrileño de 41 años, fue diagnosticado ayer en Policlínica Gipuzkoa y no tiene relación con la alerta de Astigarraga ALEXIS ALGABA Miércoles, 10 abril 2019, 18:49

La Dirección de Salud Pública ha activado el protocolo por sarampión tras detectarse un caso en Gipuzkoa. Se trata de un varón de 41 años y residente en Madrid que fue diagnosticado ayer en Policlínica Gipuzkoa, San Sebastián, tras acudir de urgencia al centro. El caso no guarda relación con la alerta activada el pasado 23 de marzo en la sidrería Rezola de Astigarraga a la que acudió un comensal -también de Madrid- que fue diagnosticado de la enfermedad a su vuelta a su localidad de origen.

Según ha podido conocer este periódico, el paciente acudió en la mañana de ayer a Policlínica y los médicos que le atendieron advirtieron posibles síntomas de la enfermedad. Tras realizarle las pruebas pertinentes, esta misma mañana se ha confirmado el positivo por sarampión. En el mismo momento de conocerse el positivo, el centro ha confirmado el caso a Osakidetza, que ha iniciado las actuaciones pertinentes para evitar nuevos contagios, aplicando medidas de aislamiento y dando inicio al estudio de contactos.

El afectado, lleva desde el pasado día 5 en el territorio de Gipuzkoa, por lo que se trata ahora de especificar el contacto que el varón ha tenido con otras personas durante estos últimos días. Según ha podido confirmar este medio, el brote detectado en este paciente se encuentra ya en una fase de «no contagio», es decir, en fase convaleciente, pero no se descarta que la dolencia se encontrara en una fase contagiosa cuando llegó a San Sebastián.

Durante el año 2019 se han confirmado seis casos de sarampión en Euskadi, cuatro de ellos en Bizkaia y dos en Álava, además de este último en Gipuzkoa, aunque en esta ocasión no ha sido contraído en el País Vasco.

Vacuna

Osakidetza ha recordado que todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla, si no están adecuadamente vacunadas.

En Euskadi, en concreto, la vacuna contra el Sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de Tiple Vírica (Sarampión-paperas-rubeola) es de 96,05% y del 94,7% en la segunda dosis. Estas coberturas cumplen con los indicadores recomendados por la OMS.

Por ello, ha recalcado, una vez más, tanto la «relevancia» de la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas graves y que pueden tener consecuencias «en ocasiones mortales», como la seguridad actual de las vacunas.