«En Osakidetza hay corrupción por voluntad», señala un denunciante de la OPE Roberto Sánchez, anestesista del Hospital del Alto Deba, dice que le produce «asco que el Gobierno Vasco defienda a personajes con ansias de poder» IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 octubre 2018, 06:34

«Antes pensaba que en Osakidetza había corrupción por dejadez; ahora sé que la hay por voluntad». De esta manera contesta Roberto Sánchez, uno de los anestesistas del Hospital del Alto Deba de Arrasate que denunció las supuestas irregularidades en la OPE de Osakidetza, al lehendakari Iñigo Urkullu, tras la defensa que este realizó la semana pasada de los responsables de gestionar este caso. La polémica OPE del Servicio Vasco de Salud, en la que participaron más de 17.000 guipuzcoanos entre mayo y julio, está marcada por las denuncias de partidos políticos de la oposición al Gobierno Vasco y sindicatos, por supuestos «amaños y filtraciones de resultados». Tras semanas de indagaciones, Osakide-tza cerró su investigación interna y decidió que había que repetir los dos ejercicios de Angiología y Cirugía Vascular, las dos pruebas de Anestesia y la prueba práctica de Cardiología. Asimismo anunció que debido a reuniones fuera del ámbito establecido entre componentes del tribunal de Traumatología, esta prueba quedaba paralizada hasta conocer el motivo de dicha cita.

El lehendakari avaló el pasado día 19 la actuación «responsable y transparente» del consejero de Salud, Jon Darpón, por lo que no aprecia motivos para su cese, tal y como reclaman desde la oposición. Urkullu insistió en que los máximos dirigentes de Osakidetza y el departamento de Salud han actuado con «responsabilidad, celeridad y prudencia». Señaló, por último, que el objetivo de la consejería y de Osakidetza es culminar la OPE con todas las garantías de igualdad de oportunidades. No puede estar más en desacuerdo con estas declaraciones Roberto Sánchez, denunciante y afiliado al sindicato ESK.

«Sigo opinando que un sistema de mérito es más eficiente que uno de castas pero he constatado» que los responsables de sanidad de la CAV «apuestan de un modo tozudo por mantener el statu quo: un sistema de privilegios selectivos que les resulta más fácil controlar». El anestesista afirma que le produce «asco haber sido testigo de cómo desde el mismo Gobierno Vasco se defiende sin pudor a personajes que, lejos de pensar en el servicio público, utilizan los recursos de todos para saciar sus ansias de poder y pagar favores». Reconoce sentirse señalado tras haber denunciado esta supuesta trama y advierte que «el proverbial corporativismo de mi profesión carece de virtudes y no es más que un refugio hipócrita de cobardes y estómagos agradecidos que no dudan en negar el saludo a quien ha sido marcado con la letra escarlata».

Por último, tras criticar al Sindicato Médico -«tan de nadar y guardar la ropa, de sopas y sorber, de misa y repicar»-, señala que «pienso seguir denunciando lo que me parece inaceptable y doloso para un servicio público de salud del que soy trabajador, contribuyente y usuario».