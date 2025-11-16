Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer se somete a una mamografía en un centro sanitario vasco. IREKIA

Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027

La atención preventiva se amplía a mujeres más jóvenes y se introducirán programas adicionales para mejorar la detección temprana de otras enfermedades

Terry Basterra

Terry Basterra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:47

. Euskadi volverá a dar un salto significativo en la prevención del cáncer de mama con la ampliación progresiva del programa de cribado poblacional. ... Tras anunciar en septiembre que la edad de inicio bajará el próximo año de los 50 a los 48 años, el Departamento de Salud ya trabaja en un despliegue más amplio para reforzar la detección precoz en mujeres más jóvenes y dar respuesta a la tendencia creciente de casos en estas franjas de edad. En 2027, los controles se iniciarán cuando las mujeres cumplan los 45 años.

