Osakidetza alerta de la «elevada» cifra de contagios de gripe entre bebés y niños «La incidencia es especialmente elevada en menores de 5 años», apunta Salud, que pide aumentar la vacunación en este colectivo en plena subida de casos

A. A. Martes, 4 de noviembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Osakidetza alerta de la «elevada incidencia» de casos de gripe entre bebés y niños, sobre todo en el colectivo de menores de 5 años, en Euskadi. Un incremento de contagios preocupante no solo «por las complicaciones que la gripe puede causar en su salud sino también por su gran capacidad de transmisión» que este colectivo tiene en el resto de la población. Los centros de salud de Atención Primaria «han detectado que la incidencia de la gripe es especialmente elevada» en menores de 5 años, señala la consejería de Salud, animando a los padres a vacunar a esos niños para frenar la escalada de contagios.

De momento se han vacunado 15.916 niños y niñas de más de seis meses y menos de 5 años, uno de los grupos diana. Esa cifra solo significa una cuarta parte del colectivo. Por otro lado, entre las embarazadas, otro de los principales objetivos de la campaña, la cobertura hasta el momento es del 38,6%.

La incidencia del virus en Euskadi sigue al alza. Con Bizkaia, donde se están detectando mas casos, con una incidencia de 160 casos por 100.000 habitantes, 58 de Gipuzkoa y 23 de Araba. Es por ello que Osakidetza ha hecho un nuevo llamamiento a toda la población. Su directora general, Lore Bilbao, ha recordado que hasta la fecha se ha vacunado el 18% de la población en Euskadi e insiste en la necesidad de inmunizarse lo antes posible para estar preparados para cuando llegue el pico de contagios. «Debemos tener en cuenta además la proximidad de las fiestas navideñas, en las que normalmente se acumulan grandes grupos de personas», ha explicado. En cualquier caso, agradece el esfuerzo individual y colectivo que se está realizando para protegerse frente a esta enfermedad respiratoria, también entre las y los profesionales sanitarios, en el que la cobertura de vacunación ha aumentado un 35% respecto a las mismas fechas del año pasado.

La campaña de vacunación contra la gripe sigue a buen ritmo y prueba de ello es que desde el inicio de la campaña hasta hoy un total de 417.744 personas han sido inmunizadas, lo que supone un 11% más respecto a las personas vacunadas en el mismo periodo de 2024. Además, hay otras 30.000 personas citadas ya para recibir la dosis.

