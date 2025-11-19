Osakidetza adjudica por 5,5 millones la compra de cuatro nuevas resonancias magnéticas, dos para el Hospital Donostia

Osakidetza ha adjudicado por un importe de 5,5 millones de euros el contrato para el suministro e instalación de cuatro resonancias magnéticas de última ... generación. Dos de estas máquinas se instalarán en el Hospital Donostia y el resto en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces; una en el hospital y otra en la red de Atención Primaria de esta organización. En el marco de este proceso, Salud ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras para renovar el equipamiento, cuya adjudicación ha recaído finalmente en la empresa Siemens Healthcare.

Así, serán un total de cuatro las resonancias magnéticas de última generación que adquirirá Osakidetza, dos más de las inicialmente previstas en el expediente gracias al acuerdo alcanzado con esta empresa. Dos de ellas se instalarán en el Hospital Donostia, y Salud anuncia que estarán en funcionamiento «a lo largo de la primavera de 2026», aunque a comienzos de mes el consejero precisó que estarían operativas «en marzo».

Estos equipos «se caracterizan por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera», ha explicado este miércoles el Departamento de Salud en un comunicado.

La incorporación de estas dos nuevas máquinas en Gipuzkoa se enmarca en la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Donostia en febrero, «cuyo coste de reparación resultaba prácticamente equivalente al de adquirir un equipo nuevo», según anunció hace unas semanas el propio Ejecutivo autonómico. El problema radicaba en «una inundación debida a una rotura de una tubería en el sistema de calefacción» que terminó afectando «a alguno de los componentes de la máquina».

Según las cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; pero a 31 de marzo, últimos datos disponibles, esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas.

En medio de este contexto, este periódico adelantó a finales de octubre que Salud había a la jefa territorial de Gipuzkoa, Cristina Gervás Wells, que, según diversas fuentes, se habría negado a trabajar con menos personal. Desde Osakidetza situaban este relevo en una «adaptación de la estructura» a «las demandas del entorno».

Actualmente, en Gipuzkoa hay seis equipos que realizan resonancias magnéticas: cuatro en Donostia –eran cinco hasta que uno se averió y no se ha podido reparar–, uno en Zumarraga y otro en Eibar. Los cuatro equipos ubicados en la capital, como es lógico, son los más demandados y los que acumulan también una lista de espera más extensa. En la sede de Osatek, en el Hospital Donostia, hay dos equipos operativos, otro presta servicio en Onkologikoa y el quinto de la capital se ubica en el ambulatorio de Amara Berri. Además, hay un equipo de radiodiagnóstico en Eibar y otro en Zumarraga.

En los próximos años también los nuevos hospitales públicos proyectados en Tolosa y Arrasate contarán con resonancia. Es decir, en tres o cuatro años Gipuzkoa podría pasar de los seis equipos actuales a contar con diez.