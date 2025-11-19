Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una sanitaria accede a la sede de Osatek situada en el Hospital Donostia. Arizmendi

Osakidetza adjudica por 5,5 millones la compra de cuatro nuevas resonancias magnéticas, dos para el Hospital Donostia

Salud instalará estos dos nuevos aparatos de radiodiagnóstico en el territorio para aliviar los retrasos tras la avería que sufrió en febrero uno de los aparatos del centro

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

Osakidetza ha adjudicado por un importe de 5,5 millones de euros el contrato para el suministro e instalación de cuatro resonancias magnéticas de última ... generación. Dos de estas máquinas se instalarán en el Hospital Donostia y el resto en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces; una en el hospital y otra en la red de Atención Primaria de esta organización. En el marco de este proceso, Salud ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras para renovar el equipamiento, cuya adjudicación ha recaído finalmente en la empresa Siemens Healthcare.

