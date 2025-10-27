Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

La gripe ha obligado a actuar en Euskadi. Osakidetza ha decidido adelantar una semana la apertura de la vacunación contra la gripe con cita previa ... en los centros de salud de Bizkaia y Gipuzkoa, no así en Araba, donde se mantiene el plan establecido. Los datos epidemiológicos y asistenciales que ha registrado el Servicio Vasco de Salud en ambos territorios históricos constatan que la gripe se ha adelantado este año. A partir de hoy, todas las personas de Bizkaia y Gipuzkoa pueden pedir cita mediante la web de Osakidetza o llamando al centro de salud.

Bizkaia es con diferencia el territorio con mayor incidencia, con 118 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (45,24) y Araba (15,22). En toda Euskadi, la incidencia es de 78,58 por cada 100.000 habitantes.

El aumento de la transmisión del virus ha producido que el número acumulado de casos en las primeras cuatro semanas de vacunación (1.735) triplique las cifras de años previos (573 en el mismo periodo), alcanzando niveles habituales de otros años con un mes de antelación.

En ese sentido, los ingresos hospitalarios acumulados llegan a 192, frente a los 21 del año anterior, mostrando un impacto hospitalario mayor. En UCI también se observa un aumento: 8 personas ingresadas desde el inicio de campaña frente a 1 y 3 en años anteriores. Todo apunta, entiende Osakidetza, a un adelanto en la curva de contagios de unas cuatro semanas antes que lo registrado el año pasado. Factores como el clima y el ritmo de vacunación serán decisivos para la evolución de la gripe en los próximos días.