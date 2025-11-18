Osakidetza abrirá en Gipuzkoa un hospital de día para menores con anorexia

Osakidetza abrirá en Gipuzkoa un hospital de día destinado a niños y adolescentes con trastornos alimenticios como la anorexia o bulimia. El centro, que trabajará ... bajo el paraguas de la Red de Salud Mental Infanto-Juvenil y el servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia, ofrecerá programas intensivos diurnos de rehabilitación para evitar ingresos hospitalarios cuando no sean necesarios.

Cuando esto no sea posible, estos pacientes ingresarán en una Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA) Infanto-Juvenil de referencia que Osakidetza pondrá en marcha en dos hospitales y que darán servicio a los tres territorios históricos de Euskadi. El primero de ellos estará ubicado en la OSI Bilbao-Basurto, que atenderá a pacientes de hasta 18 años en las fases más agudas de la enfermedad y se centrará en la estabilización nutricional y médica. El segundo se abrirá en la OSI Barrualde-Galdakao y acogerá casos desde los 14 años hasta la edad adulta, especialmente aquellos que presentan mayor resistencia al tratamiento.

Ambas sedes trabajarán bajo una coordinación clínica unificada, con protocolos y circuitos comunes, e integradas en la red de salud mental infanto-juvenil de Euskadi. Esto quiere decir que más allá de psiquiatras, estas unidades contarán también con pediatras, endocrinólogos, enfermeros y profesionales del ámbito educativo y de los servicios sociales.

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria, como la anorexia o la bulimia, «suponen un desafío creciente para el sistema sanitario y para la sociedad», explican desde el Departamento de Salud, lo que requiere una «atención médica, psicológica, familiar y educativa coordinada».

Este nuevo servicio vendrá a completar las unidades ya existentes en Osakidetza para abordar los problemas graves de bulimia y anorexia como son las dos unidades para tratar el TCA en adultos que el Servicio Vasco de Salud ya tiene en marcha en Galdakao y el Hospital Araba para mayores de edad. Asimismo, Gipuzkoa cuenta desde 2018 con un comedor terapéutico en el Hospital Donostia donde las pacientes, ya que en su mayoría son chicas jóvenes y muchas de ellas menores de edad, acuden de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, a comer y merendar.