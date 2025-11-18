Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una paciente coloca una bandeja de comida sobre la mesa en el comedor terapéutico del Hospital Donostia. Gorka Estrada

Osakidetza abrirá en Gipuzkoa un hospital de día para menores con anorexia

El centro, bajo el paraguas del servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia, ofrecerá programas intensivos diurnos de rehabilitación para evitar hospitalizaciones innecesarias

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:44

Osakidetza abrirá en Gipuzkoa un hospital de día destinado a niños y adolescentes con trastornos alimenticios como la anorexia o bulimia. El centro, que trabajará ... bajo el paraguas de la Red de Salud Mental Infanto-Juvenil y el servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia, ofrecerá programas intensivos diurnos de rehabilitación para evitar ingresos hospitalarios cuando no sean necesarios.

