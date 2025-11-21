Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM

El investigador guipuzcoano Iñaki Eguren, especialista del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido seleccionado para recibir la beca más destacada que ... concede cada año la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Este reconocimiento le permitirá trasladarse durante dos años al prestigioso Francis Crick Institute de Londres, uno de los epicentros europeos de investigación biomédica.

El objetivo de su estancia es profundizar en un problema clave para la comunidad científica: la resistencia que algunos tumores renales avanzados desarrollan frente a la inmunoterapia. Esta estrategia terapéutica ha revolucionado en los últimos años el abordaje del cáncer, pero todavía genera incógnitas sobre su eficacia en determinados pacientes.

La ayuda, dotada con 72.000 euros, está diseñada para que jóvenes oncólogos puedan desarrollar con tiempo y recursos un proyecto de investigación clínica o traslacional. En el caso del Dr. Eguren, el trabajo se basará en el análisis de fragmentos tumorales obtenidos directamente de pacientes, para identificar los mecanismos que impiden que la inmunoterapia actúe como debería.

Licenciado en Medicina en 2014 y especialista en Oncología Médica desde 2020, Eguren compagina su labor asistencial con la investigación en la Unidad Central de Ensayos Clínicos de la Clínica Universidad de Navarra. También forma parte del Grupo de Onco-Inmunología Aplicada y Traslacional del Cima, donde participa en distintos proyectos de innovación terapéutica.

Para el oncólogo, este reconocimiento supone un impulso decisivo en su carrera. «Esta beca demuestra el compromiso de la SEOM con la investigación y con quienes intentamos avanzar en nuevos tratamientos», afirma. Un apoyo que, según destaca, resulta vital para abrir caminos en un campo tan complejo como apasionante: el de la lucha contra el cáncer.