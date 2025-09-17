Una nueva esperanza contra la ELA: llega la primera terapia autorizada desde 1996 para tratar la enfermedad Biogen ha anunciado este miércoles la llegada a España de tofersen, bajo el nombre comercial de 'Qalsody

J.M. / AGENCIAS Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:43

La batalla contra la ELA podría haber entrado en una nueva etapa. Este miércoles, España da un paso histórico en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con la llegada de Qalsody (tofersen), la primera terapia autorizada en la Unión Europea desde 1996 para esta enfermedad neurodegenerativa. El medicamento, desarrollado por Biogen, está indicado específicamente para pacientes con mutación en el gen SOD1, una de las principales causas genéticas de la ELA.

El Ministerio de Sanidad ha incluido este tratamiento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que convierte a nuestro país en uno de los primeros de Europa en financiarlo. «Se trata de un avance clave hacia la medicina de precisión, con capacidad de transformar el abordaje de la enfermedad y abrir nuevas vías terapéuticas», ha destacado Pilar García-Lorda, directora médica de Biogen Iberia.

Resultados esperanzadores contra la ELA

Los resultados del estudio fase III VALOR, que avalan la autorización de Qalsody, mostraron que el 25% de los pacientes tratados experimentó una mejora funcional significativa (3,6 puntos en la escala ALSFRS-R) a partir de la semana 28 frente al grupo placebo.

Asimismo, los pacientes han experimentado en la semana 148 una reducción de entre el 64 y el 67 por ciento de los neurofilamentos, un biomarcador que mide el nivel de neurodegeneración, y una reducción de SOD1 desde la semana 12.

«El tratamiento logra reducir de manera temprana los biomarcadores de neurodegeneración y aportar beneficios clínicos sostenidos en los pacientes con ELA SOD1», explicó el doctor Alberto García Redondo, responsable del Laboratorio de Diagnóstico Genético e Investigación en ELA del Hospital 12 de Octubre y uno de los principales investigadores del ensayo.

Una nueva generación de terapias

Qalsody es un fármaco innovador basado en oligonucleótidos antisentido, moléculas modificadas que actúan directamente sobre el ARN para impedir la producción de proteínas tóxicas. Este mecanismo lo diferencia de los medicamentos tradicionales, que actúan sobre la proteína ya formada.

Según García Redondo, esta estrategia permite «dirigir el tratamiento a las motoneuronas, diana principal de la enfermedad, ofreciendo un enfoque altamente selectivo y abriendo la puerta a futuras terapias para otras patologías genéticas».

El ensayo clínico del nuevo fármaco incluyó a 108 pacientes y se desarrolló durante siete años. A los tres años, quienes inicialmente recibían placebo pasaron a recibir el fármaco, lo que permitió confirmar que los tratados antes presentaban un menor riesgo de progresión de la enfermedad. Paralelamente, se está desarrollando el estudio ATLAS, que evalúa la eficacia del tratamiento en personas portadoras de la mutación SOD1 antes de que aparezcan los síntomas clínicos.

Aunque algunos efectos adversos estuvieron relacionados con su administración intratecal —con un 6,8% de pacientes experimentando reacciones graves como mielitis, radiculitis o meningitis aséptica—, la mayoría decidió continuar con el tratamiento, lo que demuestra una buena tolerancia en general.

Una esperanza real para los pacientes de ELA

La mutación en el gen SOD1 está presente en aproximadamente un 2% de los casos de ELA y provoca la acumulación tóxica de la proteína en las motoneuronas, contribuyendo a la degeneración neuromuscular. Con esta nueva terapia, España se posiciona a la vanguardia en el acceso a tratamientos avanzados para la ELA y abre un camino de esperanza para los pacientes y sus familias.

«Los oligonucleótidos antisentido son una plataforma tecnológica fundamental que puede marcar un antes y un después en el tratamiento de enfermedades raras. Con Qalsody hemos dado un paso decisivo, pero seguimos explorando todo su potencial», subrayó García-Lorda.