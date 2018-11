Darpón: «No hay ningún caos en Osakidetza» Darpón defiende su «transparencia» sobre las irregularidades en las OPE, y recuerda que el lunes presentará el nuevo modelo de oposición A. C. Sábado, 10 noviembre 2018, 08:16

«La casa de los líos». Así definió la parlamentaria popular Laura Garrido la situación de Osakidetza, después de las últimas polémicas a raíz de las irregularidades en la última OPE, en las que centró su pregunta de control al consejero, y los recientes ceses del director de Emergencias por la unificación del servicio y de la directora de Salud Pública, Miren Dorronsoro, «por jubilación». No incluyó Garrido la última información publicada por diario.es en la que indica que la Fiscalía investiga también «posibles irregularidades en el nombramiento del jefe de Nefrología» en Álava. Supuestamente, según una denuncia interna, podría haber presentado «documentación falsa» para cumplir los requisitos exigidos para el puesto.

De este asunto, no obstante, no se habló ayer en el Parlamento Vasco, pero sí del resto. Y en cualquiera de ellos, Jon Darpón rechazó rotundo que haya «caos» en el Servicio Vasco de Salud y defendió la actuación de su departamento ante la polémica OPE. «No se puede ser más transparente», defendió, «tenemos muy claro que nuestro fin es esclarecer lo sucedido y tomar las medidas para que quienes accedan» lo hagan en igualdad de condiciones y oportunidades.

En este sentido, el consejero recordó que este próximo lunes presentará en la comisión de Salud de la Cámara «el nuevo modelo de OPE» en Osakidetza para garantizar la «selección de los mejores profesionales sobre el principio de transparencia», tal y como le emplazó la Cámara el pasado 21 de junio. El consejero indicó que ese nuevo proceso de selección se basa en un informe de un experto, y que está «abierto a debate». Además, indicó que se planteará la reordenación de la Dirección de Recursos Humanos».

Garrido, de la misma forma que los parlamentarios de la oposición Eva Blanco y Juan Luis Uria, exigieron al consejero que no «cierre en falso» las irregularidades detectadas en la OPE, e incluso la representante de EH Bildu aseveró que «se nos está acabando la paciencia» y que cada vez encuentra «más motivos para materializar» una comisión de investigación. «Estamos trabajando día a día para investigar lo sucedido», abundó Darpón, quien replicó a la dirigente popular ante su insistencia para depurar todas las responsabilidades que «una cosa es que no se descarte que haya habido filtraciones, y otra que se pruebe. Si usted me da los nombres de los filtradores, el primero que iré a la Fiscalía soy yo, pero no se pueden hacer afirmaciones ligeras», reclamó.