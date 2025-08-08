Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha fallado a favor del Departamento de Salud y ha condenado a la empresa de ambulancias ... La Pau a pagarle 679.000 euros. Los jueces han confirmado la mayor parte de la multa que Osakidetza impuso el año pasado a la firma catalana por una serie de irregularidades en la gestión de los servicios de transporte sanitarios no urgentes concertados (traslado de enfermos a tratamientos y consultas) que operaban en Bizkaia y Araba.

En octubre de 2024 La Pau salió de manera precipitada de los contratos que prestaba para el Gobierno Vasco desde hacia cinco años, tras una fuerte polémica por los impagos a la plantilla (los trabajadores reclaman 3,5 millones de euros) y diversas deficiencias detectadas tanto por la Inspección de Trabajo como por la propia Osakidetza.

El pleito que acaba de perder la cooperativa con sede en Badalona evidencia la política agresiva que desplegó para introducirse en Euskadi y cómo no dudaba en aplicar medidas de ahorro que muchas veces sobrepasaban los límites legales. En el caso de la sentencia, los magistrados han constatado que La Pau utilizó ambulancias adscritas a Osakidetza para destinarlas a concursos que ganó en Barcelona y Tarragona.

La empresa había desplegado en Bizkaia 222 vehículos sanitarios y 64 en Álava y pretendía mover unidades entre el País Vasco y Cataluña.