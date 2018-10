«Al ver a otra mujer con cáncer de mama te sientes con pena y esperanzada» Carla Méndez e Iratxe Herrero fotografiadas en los jardines que hay junto a la playa de Ondarreta. / IZASKUN ARANA Izaskun Arana firma una obra de moda y tabúes con dos donostiarras que se recuperan del cáncer I. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 octubre 2018, 06:24

«Al ver a otra mujer con cáncer de mama te sientes con pena, acompañada y esperanzada. Con pena porque otra mujer tiene esto, y no se lo deseas a nadie. Acompañada porque te miras en los ojos de la otra y no tienes que demostrar nada, ni dar explicaciones. Es un sitio seguro de expresar miedos y ánimos. Un sitio para contar anécdotas y remedios. Se crea comunidad que no te hace sentir que estás sola en esta situación. Y sobre todo esperanzada, al ver que muchas mujeres llevan años en remisión después de diagnóstico y tratamiento, algunas hasta con 29 años de sin rastro de la enfermedad». Esta reflexión de Carla Méndez sobre el cáncer de mama se puede leer en la cuenta de Instagram de Izaskun Arana: @izaskun_arana. Méndez, venezolana de 31 años, e Iratxe Herrero, errenteriarra de 33, son las protagonistas que ha elegido Arana para el trabajo titulado '#BELLEZALATENTE'. «Un proyecto de investigación de fotografía y texto sobre la moda, la estética y diversos tabúes en torno al cáncer de mama», relata esta vitoriana que vive en Donostia.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra hoy esta especialista en proyectos y comunicación de cultura y moda, muestra hasta mañana en su red social un total de 23 fotografías en las que «expone una conversación entre ella misma y 2 mujeres con la enfermedad». Este trabajo se compone de dos planos: el fotográfico y el texto de acompañamiento.

En el primero de los apartados las fotos recorren «distintas atmósferas, colores y estados emocionales que pueden darse por la dolencia», dice la autora del trabajo. En cuanto a los textos, dice que «plasman declaraciones de las protagonistas. Dos mujeres con cáncer de mama que plantean sin tapujos su vivencia en la enfermedad y que realizan reflexiones y reclamaciones en torno a ella».

'#BELLEZALATENTE' busca recoger emociones y momentos vitales de las protagonistas de miedo y sufrimiento, pero también «rompe este halo negativo» que rodea el cáncer para «abrazar nuevos horizontes que por tabúes, prejuicios o precaución, nadie se atreve a plantear», señala Arana. En el trabajo, que solo se puede ver en Instagram, a participado también Mikel Martínez, fotógrafo donostiarra afincado en Pasai San Pedro que ha aportado 9 fotografías y ha realizado el trabajo digital y el vídeo del making-off. La obra de ambos fotógrafos desprende luz, mucha belleza, diversión, amistad y «sobre todo, se aprecia que hay esperanza y un horizonte para las enfermas de cáncer de mama».

'La situación'

Carla Méndez, nacida en Venezuela, tiene 31 años y es científica investigadora. Iratxe Herrero, de Errenteria, tiene 33 años y se dedica al sector turístico. Ambas residen en San Sebastián y fueron diagnosticadas a lo largo del pasado mes de diciembre de 2017 «tras insistir, ambas, en más de tres ocasiones, a diversos especialistas de que algo no estaba bien ellas», las presenta la autora del trabajo audiovisual. Entre sus reclamaciones, una relacionada con la detección precoz y los cribados: «Las estadísticas dicen que el cáncer de mama se da, sobre todo, en mujeres mayores de 40 años y las protagonistas reclaman atención en edades más tempranas», dice Izaskun Arana.

Méndez y Herrero se conocieron el 2 de enero de 2018 en el Hospital Universitario Donostia, lugar donde se les realizó la correspondiente operación para la extracción del cáncer de mama y desde entonces su vínculo va más allá de una simple amistad. «La conexión entre ellas es casi palpable, como se puede ver en las fotografías», reconoce. Después de nueve meses de lucha ambas han acabado su tratamiento y están en periodo de recuperación. «Carla finalizó la radioterapia a mediados de septiembre. Yo el día 1 del mismo mes. Ambas nos estamos recuperando poco a poco de 'la situación', como me gusta llamar a lo que hemos pasado», nos cuenta la errenteriarra.

Iratxe y Carla han usado las redes sociales para contar su enfermedad, así que Instagram y las redes sociales son el lugar ideal para este proyecto de investigación. La autora de la obra entiende que este medio de comunicación forma parte también del propio ámbito de las «nuevas enfermas» de cáncer de mama. La dolencia se da más allá del ámbito de las personas de edad media, como marcan las estadísticas, «e Instagram, como líder del 'target' más joven de la población, es el medio ideal para contarlo», considera Izaskun Arana.