Muere a los 97 años el Nobel de Medicina James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

En 1953, junto a Francis Crick y Maurice Wilkins, Watson jugó un papel fundamental en uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

El científico estadounidense James Watson, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por su participación en el hallazgo de la estructura del ADN, ha fallecido a los 97 años de edad, según ha informado este viernes el Laboratorio Cold Spring Harbor (CHSL), institución en la que desarrolló gran parte de su carrera.

«Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento del Dr. James Watson, científico galardonado con el Premio Nobel y exdirector y presidente de CSHL. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Liz y a su familia en estos momentos difíciles. Reconocemos las increíbles contribuciones del Dr. Watson a la ciencia y a la comunidad investigadora», ha expresado la institución en una publicación en su cuenta en la red social X.

En 1953, junto a Francis Crick y Maurice Wilkins, Watson jugó un papel fundamental en uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna: la descripción de la forma de doble hélice del ADN, un hallazgo que ha transformado la biología molecular y la medicina contemporánea.

En 1968, asumió la dirección del Laboratorio Cold Spring Harbor, dando comienzo a una nueva etapa de crecimiento profesional ininterrumpido que le llevaría a convertirse en un referente internacional en la investigación del cáncer.

Durante su gestión, promovió asimismo estudios pioneros en biología vegetal y neurociencia, ampliando los horizontes del centro.

Sin embargo, su figura ha estado rodeada de polémica desde 2007, cuando el semanario británico Sunday Times publicó una entrevista en la que el investigador manifestaba opiniones con connotaciones racistas, sugiriendo diferencias intelectuales entre personas negras y blancas.

A raíz de esta polémica, Watson renunció a su cargo como rector del laboratorio y se retiró de la vida pública. La repetición --años después-- de comentarios similares llevó a la institución que un día lideró a romper definitivamente sus vínculos con él.

Pese a las sombras de sus declaraciones, James Watson ha dejado una huella imborrable en la historia de la ciencia, marcada por el descubrimiento que ha revolucionado la comprensión de la vida a nivel molecular.

