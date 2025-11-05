Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El farmacéutico Iñaki Ausan sostiene entre sus manos varios productos con melatonina que vende en su farmacia del barrio donostiarra de Amara. Gorka Estrada

«Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»

Los expertos rebajan la alerta suscitada por un estudio americano que relaciona estos suplementos con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Saben a frutos del bosque, naranja, menta, mora o incluso frambuesa y se dispensa en varios formatos. Desde comprimidos hasta gominolas pasando por espráis para ... que sea más agradable de consumir, especialmente para niños y adultos que prefieren evitar pastillas. Su precio es variable, aunque la mayoría oscilan entre los 10 y los 25 euros, y está a la venta en cualquier farmacia, parafarmacia, herbolario o supermercado, al alcance de cualquiera. Usada sin prescripción médica en países como España, la melatonina sirve de terapia contra el insomnio, regula los ciclos del sueño y previene el 'jet lag'. Pero su apariencia inocua ha sido puesta en entredicho esta semana después de que la Asociación Americana del Corazón haya alertado de que los consumidores habituales de esta hormona, que se comercializa como suplemento farmacológico, tienen más probabilidades de ser diagnosticados con insuficiencia cardiaca, hasta necesitar hospitalización y con riesgo de muerte.

