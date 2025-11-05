«Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»

Saben a frutos del bosque, naranja, menta, mora o incluso frambuesa y se dispensa en varios formatos. Desde comprimidos hasta gominolas pasando por espráis para ... que sea más agradable de consumir, especialmente para niños y adultos que prefieren evitar pastillas. Su precio es variable, aunque la mayoría oscilan entre los 10 y los 25 euros, y está a la venta en cualquier farmacia, parafarmacia, herbolario o supermercado, al alcance de cualquiera. Usada sin prescripción médica en países como España, la melatonina sirve de terapia contra el insomnio, regula los ciclos del sueño y previene el 'jet lag'. Pero su apariencia inocua ha sido puesta en entredicho esta semana después de que la Asociación Americana del Corazón haya alertado de que los consumidores habituales de esta hormona, que se comercializa como suplemento farmacológico, tienen más probabilidades de ser diagnosticados con insuficiencia cardiaca, hasta necesitar hospitalización y con riesgo de muerte.

Estos resultados han abierto un debate y alerta acerca de estos productos que varios expertos consultados por este periódico han tratado de rebajar. «Que no cunda el alarmismo», arranca el farmacéutico Iñaki Ausan, que desde su botica situada en el barrio donostiarra de Amara dispensa estos suplementos «para inducir el inicio del sueño» o para hacer frente al jet lag. «Se trata de un estudio que aún no ha salido y que habrá que ver cómo está diseñado. Pero hay muchísima evidencia científica que demuestra la seguridad de la melatonina, el último publicado en la revista Lancet en 2024. Eso no quita para que haya que ser cautos y observar.Esta puede ser una línea de investigación, pero queda mucho por estudiar», defiende.

En esa misma línea se expresa el neurofisiólogo de la Unidad de Sueño de Policlínica Gipuzkoa, Segundo Ramírez. «Desde el punto de vista técnico, el estudio tiene sus limitaciones. En los trabajos retrospectivos puede haber sesgos. No hay que alarmarse ni preocuparse, pero sí que nos da una información o nos puede poner sobre la pista de que igual no es una sustancia tan inocua como creíamos.Pero hay que seguir estudiando para ver si se encuentra o no esa relación causal», sentencia.

Esto lo reconocen los propios autores del estudio, que todavía no se ha publicado en una revista científica de prestigio ni ha sido revisado por pares «si bien la relación (entre consumo de melatonina e insuficiencia cardiaca) que encontramos genera preocupaciones con respecto a la seguridad sobre esos suplementos ampliamente utilizados, nuestro estudio no puede probar una relación causa-efecto directa», acepta el autor principal del estudio e investigador de Suny Downstate/ Kings County Primary Care (Nueva York, Estados Unidos), Ekenedilichukwu Nnadi. «Esto significa que se necesita investigar más para comprobar la seguridad de la melatonina para la salud cardiaca».

¿Pero qué es exactamente la melatonina? Es lo que se conoce como una neurohormona, «una sustancia que segrega el cuerpo normalmente en situaciones normales por una glándula, que es la glándula pineal, y que regula principalmente el ciclo de luz-oscuridad», detalla Asuan. Por decirlo gráficamente, «es la sustancia que le dice al cuerpo que tiene que tener sueño». Lo que ocurre es que a veces el cuerpo necesita que le induzcan «que ahora es el momento de segregar más» melatonina, por ejemplo en el caso de las personas insomnes.

Muchos de estos ciudadanos, desde personas mayores hasta menores de edad, echan mano cada día de estas gominolas que se pueden adquirir en cualquier farmacia de Gipuzkoa sin prescripción médica, siempre que no se supere los 1,9 mg. por dosis. «No es el producto que más se vende, pero sí que tiene una alta demanda. No es algo que se venda como crónico, que haya gente que lo tome permanentemente, pero sí que hay mucha gente que acude para tomarlo de vez en cuando», sostiene el boticario.

Sin receta en la farmacia

Desde el punto de vista médico, Ramírez sí que alerta del fácil acceso que se tiene a estos productos, especialmente si son en dosis bajas. «En España y en otros países se utiliza la melatonina como si fuese un sustitutivo, un complemento alimenticio, y no como un fármaco, mientras que en Estados Unidos se utiliza bajo prescripción médica, que es lo que yo y otros compañeros pensamos que debería prescribirse aquí también, con un seguimiento», reclama.

En este sentido, el facultativo señala que «la mayoría de la gente toma por su cuenta la melatonina cuando empieza a dormir mal, porque el vecino le ha dicho que esto lo puede tomar o porque ha hablado con alguien. Pero los que padecen insomnio lo que deberían de hacer es consultarlo con un profesional, al igual que hace cuando tienes palpitaciones, que vas al cardiólogo. Pero no sucede así y muchas veces nos autogestionamos en cuestiones que consideramos que no son tan importantes».

Y aunque la melatonina se utiliza «como un complemento bastante eficaz» por parte de la gente que le cuesta pegar ojo por la noche, el farmacéutico aconseja que «nunca se haga uso de estos productos por sí solos. Siempre tienen que ir acompañados de lo que se llaman medidas de higiene de sueño».

De eso sabe, y mucho, Ramírez, que enumera varias de estas pautas: «Lo principal es mantener unos horarios regulares, incluso los fines de semana. Evitar las sustancias excitadoras como el alcohol, el tabaco o el café antes de irse a la cama, y modular los factores estresantes en la medida de lo posible. Habría que ir desconectando del trabajo o del móvil un par de horas antes de ir a la cama para favorecer que tengamos sueño».