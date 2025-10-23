El Kursaal de Donostia acoge desde hoy y hasta el sábado el mayor congreso de matronas del Estado, donde más de 1.300 profesionales se ... darán cita para compartir las últimas investigaciones, experiencias y avances en el ámbito de la obstetricia, ginecología y la salud. A la cabeza de esta cita está Estíbaliz Jiménez, presidenta del congreso y de la Asociación de Matronas de Euskadi, que reivindica un «mayor reconocimiento del papel» que ejercen estas especialistas en el sistema sanitario.

– El concepto de matrona evoca a embarazo, bebés y parto. ¿Es un error cercarlo únicamente a eso?

– Hasta ahora es donde más nos ubicaban, pero nuestras competencias son mucho más amplias. Nuestro trabajo abarca desde la anticoncepción, pasando por la salud sexual, la primera regla, la menopausia y hasta el final de la vida, porque la sexualidad de las mujeres es desde que nacemos hasta que morimos, y acompañamos en esos procesos. Falta que la población nos identifique como ese profesional que te acompaña en todos tus procesos vitales, no solo en el embarazo y la lactancia.

– ¿Por qué hay ese desconocimiento?

– Porque hasta ahora tampoco hemos tenido espacios para que se desarrollen completamente todas estas competencias. Nos han encerrado en el paritorio porque ahí éramos imprescindibles.Afortunadamente eso va cambiando y la mujer puede pedir una cita en Osakidetza, ya sea telefónica o presencial, con su matrona para tratar la menopausia, la contracepción o los cambios hormonales como la regla.

– Osakidetza tiene un déficit importante de médicos. ¿También de matronas?

– El principal problema es el recambio generacional. En estos momentos hay muchísimas jubilaciones y no va a haber matronas para cubrir esos puestos. Euskadi forma cada año a 24 matronas, pero luego más o menos la mitad se terminan marchando a otras comunidades, muchas a Navarra.

Más visibilidad «Nos han encerrado en el paritorio porque ahí somos imprescindibles, pero nuestras competencias son más amplias»

– El pasado año denunciaron en el Parlamento Vasco la inequidad de la atención en función de la comarca en la que se vive. ¿Se ha revertido esta situación?

– Todos los hospitales de Osakidetza no funcionan igual. Si tienes un bebé en Gipuzkoa, cuando pares y pasas a la planta de maternidad quien te acompaña en el proceso de puerperio es la matrona. En cambio, en Álava están las enfermeras y hay una matrona que pasa ocasionalmente algunos días de la semana o unos días por la planta. En Bizkaia ocurre también parecido. A veces cuesta que incluso en gestión comprendan cuál es la actividad completa de una matrona.

– ¿Existe el parto perfecto?

– No. El parto perfecto es el que viva la mujer como parto perfecto. Para cada mujer su parto es único y cómo tenga la vivencia de ese parto va a hacer que ella tenga un mejor concepto o peor de cómo ha sido.

– ¿Qué es lo que más preocupa a las madres gestantes?

– Que todo salga bien. Todas dicen 'que todo salga bien, que mi parto termine bien, que mi bebé nazca sano y que yo esté bien para atenderlo'. Las mujeres tienen cada vez más necesidades y quieren ser escuchadas, acompañadas... Para eso es también muy importante el plan de parto, para respetar en todo momento lo que ella pide.

Inequidad «En Gipuzkoa una matrona te acompaña en el puerperio cuando pasas a la planta de maternidad, pero en Bizkaia o Álava no»

– ¿Hay margen de mejora asistencial en los partos?

– Siempre se puede mejorar. Ahora se intenta que cada vez haya menos gente en el paritorio, que haya menos ruido, que la mujer sea libre... y la matrona intenta acompañar el mayor tiempo posible.

– ¿Se abusa de las cesáreas en Euskadi?

– No, tenemos unos ratios bastante bajos e inferiores a la media estatal. De hecho, las cesáreas que se hacen están muy bien justificadas y siempre son en general necesarias.

– ¿Existe la violencia obstétrica en nuestros hospitales?

– Es un tema complicado porque es difícil definir qué es violencia obstétrica. Sabemos que hay algunas actividades que no son de agrado y que en algunos casos pueden verse como violencia hacia las mujeres, pero cada vez están más empoderadas en los partos.

– Osakidetza asumirá desde el año que viene los más de 4.000 abortos que deriva ahora a la privada. ¿Está preparado el sistema?

– A nosotras todavía no nos ha llegado cómo se va a articular. Desconozco el proceso, cómo se quiere hacer, si va a ser desde la atención primaria, o los ginecólogos o las matronas...

Recambio generacional «Reclamamos que el de matrona sea un grado y no una especialidad, eso reduciría el déficit de profesionales»

– ¿Hacia dónde avanza la profesión de matrona?

– Idealmente hacia un aumento en el número de matronas. Llevamos ya tiempo también intentando que el de matrona sea un grado independiente y no una especialidad. Yo creo que con esto se conseguiría reducir este problema de profesionales. La criba ahora se hace a través de una especialidad. Primero haces Enfermería, luego un examen a nivel nacional, dos años de formación especializada... y el número de plazas EIR ha aumentado en los últimos años muy levemente. Esto limita mucho el relevo.

– ¿Alguna vez le han hecho una petición 'extraña' en el paritorio?

– Siempre les decimos a las mujeres que intenten sentirse como en casa. Recuerdo un caso en el que a la gestante le calmaba escuchar a su predicador y estuvo pariendo todo el rato con su predicador gritando. No entendíamos nada porque hablaba en otro idioma, pero de vez en cuando gritaba 'Jesus'. Fue un parto muy divertido.