Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estíbaliz Jiménez,presidenta de la Asociación de Matronas de Euskadi, ayer en el Kursaal. F. de la Hera

Estíbaliz Jiménez | Presidenta de la Asociación de Matronas de Euskadi

«La mitad de las matronas que se forman en Euskadi se marchan fuera»

«Somos una figura que te acompaña en todos los procesos vitales de la mujer, no solo en el embarazo y la lactancia», reivindica

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:05

Comenta

El Kursaal de Donostia acoge desde hoy y hasta el sábado el mayor congreso de matronas del Estado, donde más de 1.300 profesionales se ... darán cita para compartir las últimas investigaciones, experiencias y avances en el ámbito de la obstetricia, ginecología y la salud. A la cabeza de esta cita está Estíbaliz Jiménez, presidenta del congreso y de la Asociación de Matronas de Euskadi, que reivindica un «mayor reconocimiento del papel» que ejercen estas especialistas en el sistema sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10

    Estos son los puntos exactos donde se realizarán las catas para el TAV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La mitad de las matronas que se forman en Euskadi se marchan fuera»

«La mitad de las matronas que se forman en Euskadi se marchan fuera»