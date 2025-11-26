Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto

La primera OPE para plazas de difícil cobertura de Osakidetza ha hecho honor a su nombre y, dos meses después de que se adjudicaran 167 ... puestos sensibles, casi la mitad (el 45%) están vacantes ya sea por la renuncia de los médicos que debían ocuparlos o por solicitudes de excedencia. Esto no quiere decir que el Departamento vasco de Salud renuncie a cubrir las 75 plazas que a día de hoy están vacantes, porque el proceso selectivo se encuentra en fase de resultas para lograr la cobertura efectiva de esos puestos, pero por si acaso ya se trabaja en una nueva OPE similar para 2026 que contará con la importante novedad de que quienes obtengan plaza tendrán la obligación de tomar posesión del puesto y mantenerse en él por un mínimo de dos años, según avanzan fuentes del departamento.

Los sorprendentes datos de la adjudicación de plazas de la OPE de difícil cobertura los desvela el consejero de Salud, Alberto Martínez, en una documentación trasladada ayer al Parlamento Vasco, ante una solicitud de información del PP. En ella se detalla que las plazas ofertadas en la primera OPE de este tipo llevada a cabo en Euskadi ascendían a 169, aunque finalmente se adjudicaron 167, ya que quedaron vacantes dos de psiquiatría infantil. De ellas, a Gipuzkoa le correspondían 31 plazas, 27 de médicos de familia y 4 de pediatría. Hasta ahí, todo según lo previsto. La noticia salta en una de las tablas que acompañan la información de Salud, donde se aprecia que casi la mitad de todas las plazas asignadas están actualmente vacantes por renuncia o excedencia de los médicos que las habían logrado. 75 de 167 puestos.

El porcentaje de renuncias es similar en todas las categorías que entraban en esta OPE: entre los médicos de familia, han quedado vacantes 60 de 130 plazas: entre los pediatras, 10 de 21; entre los psiquiatras, 5 de 12. Únicamente entre los psiquiatras infantiles las 4 plazas que se adjudicaron se han cubierto íntegramente.

El consejero de Salud indica en su respuesta que «el proceso selectivo se encuentra actualmente en la fase de resultas tras la adjudicación inicial», por lo que aún podrían cubrirse muchos de los puestos vacantes con otros aspirantes que se presentaron a la OPE y no lograron plaza inicialmente.

Hay que recordar que esta OPE era peculiar no solo por el tipo de plazas que ofertaba –en consultorios rurales, en puntos de atención continuada (PAC) o en turnos de tarde de ambulatorios urbanos– sino también porque no contaba con un examen al uso, sino que las plazas se adjudicaban en base a los méritos que aportaban los aspirantes. Fueron más de 800 los profesionales médicos que se inscribieron en este proceso, algunos de ellos de otras comunidades autónomas.

Fuentes de Salud prefieren «ver la botella medio llena» y destacan que, por el momento, se han podido cubrir más de la mitad (el 55%) de las plazas adjudicadas, aunque admiten que el alto número de renuncias «demuestra que, efectivamente, son puestos difíciles de cubrir». En cualquier caso, para evitar que en el futuro puedan repetirse los problemas que se han derivado de esta primera OPE, «en 2026 vamos a lanzar una nueva OPE de difícil cobertura en la que combinaremos requisitos que permitan el equilibrio de que sean plazas atractivas y que, al mismo tiempo, cubran las expectativas que necesita el sistema». Una de las novedades será «la obligación de toma de posesión y de mantenerse en la plaza un mínimo de dos años», y también se «intentará incluir plazas de especialistas», lo que beneficiaría, sobre todo, a los hospitales comarcales de Gipuzkoa, que es el territorio con mayor número de centros de este tipo.

Problema con los pediatras

En otra respuesta parlamentaria del consejero de Salud, en este caso a una pregunta de EHBildu sobre la falta de servicio de pediatría de referencia en varias localidades, se constata que el intenso proceso de resolución de OPEs en el que se encuentra inmersa Osakidetza en los últimos meses está generando algunos problemas para cubrir plazas. Alberto Martínez explica que, «una vez finalizada la adjudicación de las plazas de las OPE de estabilización 20-21-22 y la OPE de difícil cobertura, en estos momentos se está procediendo a adjudicar aquellas plazas que, en la fase ordinaria de adjudicación, quedaron desiertas por motivos de excedencia de los profesionales que tomaron posesión de plaza».

En octubre se adjudicaron las plazas de resultas de pediatría de atención primaria de la OPE de estabilización y «en las siguientes semanas se adjudicarán las plazas resultantes de la OPE de difícil cobertura y la OPE 20-21-22». Pero Martínez recalca que «no se puede afirmar que hayan quedado o vayan a quedar plazas sin adjudicar en las OPEs en curso».