El PAC de Irun es el que más se ha reforzado en Gipuzkoa con tres plazas. Lusa

Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto

75 de las 167 plazas que Osakidetza adjudicó en septiembre para cubrir puestos sensibles están vacantes a la espera de la fase de resultas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:27

La primera OPE para plazas de difícil cobertura de Osakidetza ha hecho honor a su nombre y, dos meses después de que se adjudicaran 167 ... puestos sensibles, casi la mitad (el 45%) están vacantes ya sea por la renuncia de los médicos que debían ocuparlos o por solicitudes de excedencia. Esto no quiere decir que el Departamento vasco de Salud renuncie a cubrir las 75 plazas que a día de hoy están vacantes, porque el proceso selectivo se encuentra en fase de resultas para lograr la cobertura efectiva de esos puestos, pero por si acaso ya se trabaja en una nueva OPE similar para 2026 que contará con la importante novedad de que quienes obtengan plaza tendrán la obligación de tomar posesión del puesto y mantenerse en él por un mínimo de dos años, según avanzan fuentes del departamento.

