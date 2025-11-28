Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre

El Sindicato Médico de Euskadi se adhiere a los cuatro días de paro convocados en hospitales y centros de salud de todo el Estado para exigir mejoras laborales

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:03

«El 9 de diciembre tenía la revisión y vacunación de los cuatro meses de mi hija y me han comunicado que, por ajustes de ... agenda, la cita se ha adelantado una semana». Esta madre donostiarra no es la única que ha recibido estos últimos días un aviso por parte de Osakidetza para reprogramar una consulta o incluso una operación que, a pesar de no explicar concretamente su motivo, en una cantidad considerable se debe a la huelga de médicos que hay convocada en todo el Estado para los próximos 9, 10, 11 y 12 de diciembre y que afectará también a hospitales y centros de salud de Gipuzkoa.

