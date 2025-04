Me llamo Euskalman

Tuve en el pasado un trauma en el Txindoki. Cuando subía hacia la cima se me cayó el marmitako y me quedé sin hamaiketako. A ... punto estuve de sujetarlo antes de que se precipitara al vacío, pero en el último instante el tupperware se escabulló de entre mis dedos y pasó a mejor vida con su bonito y sus patatas.

Desde entonces no he parado de ir de un sitio a otro para aliviar mi remordida conciencia, porque no me perdono haber dejado morir a mi fiel compañero de excursiones. He meditado durante cuatro años en el Nepal, donde he adquirido destrezas como mirar durante un minuto a la cara a un policía municipal sin bajar la vista; en China, el venerable maestro Chitoy Kallao me enseñó las artes milenarias de la medicina oriental; en la Legión Extranjera aprendí a matar al enemigo escupiendo huesos de aceituna; me apunté a un curso de estheticienne por correspondencia; me presenté voluntario al ensayo de una vacuna en Corea del Norte y ejercí de pedagogo de Montessori en un instituto del Bronx. Solo así he podido olvidar, aunque sea un poco.

«De la boina prendí los escudos de la Real, el Eibar, el Athletic, el Alavés, el Osasuna y el Girondins»

Después de tantos años he regresado a Euskadi, pero ya no soy el mismo ser indefenso y atribulado que partió en busca de redención. He adquirido superpoderes. Sé volar, tengo rayos beta en los ojos, una fuerza descomunal, me vuelvo invisible, atravieso paredes, canto mejor que Bisbal, arreglo enchufes sin cortar la luz y mi cerebro despide unas ondas electromagnéticas que anulan la voluntad de quienes se ponen a mi alcance.

Descubrí que los tenía el día en que tosté sin querer con las manos un pan Bimbo mientras veía el documental de Rocío Carrasco. Fue entonces cuando concebí la idea de dedicarme a la profesión de superhéroe. Tras mucho cavilar llegué a la conclusión de que necesitaba un traje y me puse a ello con fruición. Para ocultar mi rostro me tricoté una preciosa máscara verde, realcé mis pectorales y abdominales con una ceñida camiseta blanca de tergal y en las piernas me calcé una licra roja que me hacía tipín y todo.

De complementos me compré una boina azul carlista en la que prendí los escudos de la Real, el Eibar, el Athletic, el Alavés, el Osasuna y el Girondins de Burdeos. Y también me hice una capa blanca de organdí en la que bordé un primoroso lauburu de color pistacho. Estaba guapísimo. El siguiente paso fue pensar mi nombre. Quería que fuera algo de aquí, como las ovejas Latxa o el Idiazabal pero no me venían ideas. Hasta que un día de paseo me fijé en un letrero de Euskaltel y me dije 'más vasco que eso nada', así que me puse Euskalman.

«El hombre lanzó un aullido desgarrador pero ahí se quedó, aferrado como una lapa a la mesa»

Para celebrar mi nacimiento me fui con traje de superhéroe a tomar unas copas al centro. Llegué a las cuatro y media y cuando quise entrar en un bar, un camarero cariacontecido me dijo que imposible, que buscara sitio en la terraza si es que había. En efecto, no pude en esa ni en ninguna de las terrazas de la calle, que estaban repletas de gente sin aspecto alguno de querer levantarse.

Me paseé de mesa en mesa durante dos horas y no hubo manera, aquellos seres parecían estar soldados a las sillas. Me vi obligado a usar mis superpoderes para intentar sentarme. Me alisé la capa, eché a volar e hice unas piruetas amenazantes, como de bombardeo; me compré una bolsa de aceitunas y escupí los huesos a los ojos de la gente; me agencié agua en un barreño, la puse a hervir con mis rayos beta y se la arrojé a un señor que llevaba media tarde con un cortado descafeinado de máquina con leche fría. El hombre lanzó un aullido desgarrador pero ahí se quedó, aferrado como una lapa a la mesa. Nadie se levantaba y encima, cuando fui a recoger la boina, que la había dejado en el suelo para romper farolas con mi fuerza sobrehumana, encontré dentro 37 céntimos.

Harto de todo, lancé por doquier mis ondas electromagnéticas y entonces la multitud empezó a levantarse bajo el efecto de mis órdenes cerebrales. Todas las terrazas quedaron vacías y yo al fin me pude sentar en una de ellas dispuesto a pedir seis raciones de jalapeños y una doble de torreznos. Eran las ocho de la tarde. Euskalman había vencido.