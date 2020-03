Cierre de todos los colegios de Vitoria y el campus alavés de la UPV durante 15 días

«¿Qué hacemos ahora con los niños en casa?»

El colegio público Odón de Apraiz ha cerrado sus puertas este lunes por un supuesto caso de coronavirus. Este centro de educación infantil y primaria ubicado en el barrio vitoriano de Zaramaga ha comunicado a los padres que se clausura por Whatsapp, al parecer por la infección de dos de sus docentes, según han trasladado algunos progenitores desde la entrada.

El mensaje ha sido enviado tan solo diez minutos antes de la hora de entrada al centro -9.30 horas- y muchos padres lo han visto cuando estaban en camino. «Vengo desde un pueblo y he visto el WhatsApp en cuanto me he bajado del coche», señaló una mujer acompañada de sus hijas. «Mi mujer me ha llamado para decirme que estaba cerrado, lo he sabido está mañana», agregaba otro de los progenitores a la entrada del centro. «Para los padres que trabajamos es una faena, nos va a tocar llamar a los abuelos para que nos ayuden», comentaban muchos.

Las familias estaban ya en el patio esperando a que la ikastola abriese sus puertas para que los pequeños entrasen en las aulas. Varios han conocido la noticia esta misma mañana al acudir al colegio, y se han tenido que marchar a casa y modificar sus planes. «Acabo de enterarme de que está cerrado. He recogido a mi hija y a otra de su misma clase, y ahora me las llevo a casa a las dos, ya que sus padres están trabajando». Además, a la hora en la que se ha dado el aviso ya había niños en el interior del centro, ya que el servicio de custodia está abierto desde las 8.30 horas.

El profesorado ha explicado a las familias que aún no saben por cuánto tiempo permanecerá el colegio con las puertas cerradas. «La dirección celebrará una reunión a mediodía y ahí decidirán qué hacer, o eso nos han dicho. Pero no nos dan más explicaciones, no nos han dicho quién es la persona afectada. Al parecer es una profesora», han apuntado molestos algunos padres. «¿Qué hacemos ahora durante varios días? No sabemos nada más. Tendremos que buscar niñera», criticaban.

El primer caso es el de una profesora y fue detectado y comunicado a las familias de los alumnos el pasado viernes. Entonces se les recomendó a los padres que tomasen la temperatura a los niños, aunque no se les advirtió de la posibilidad del cierre de un centro que tiene más de 400 alumnos, en el que hay dos líneas por curso, desde los dos años hasta sexto de Primaria.Una madre que recogía a su hija pequeña en el acceso del colegio indicaba que «yo llevaba sin traerlo varios días porque estaba mala y ahora me parece arriesgado venir, por la posibilidad de contagio».