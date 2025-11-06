Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen

Los jóvenes vascos de entre 14 y 18 años son los primeros en probar bebidas alcohólicas, quienes más se emborrachan y los que más cannabis ... fuman del Estado. Así se desprende del último informe del Ministerio de Sanidad, elaborado a partir de la encuesta Estudes, que aunque refleja una disminución generalizada a nivel estatal y registra los datos más bajos de su serie histórica (desde 1996), evidencia que los jóvenes vascos rompen esta tendencia a la baja y encabezan el ránking del consumo de alcohol y porros. El estudio, que tiene el objetivo de conocer los patrones y las prevalencias de consumo para evaluar las políticas dirigidas a prevenir estas adicciones, se realiza de forma bienal en España y se centra en los alumnos de Secundaria, entre los 14 y los 18 años.

Alcohol. El alcohol continúa siendo la droga psicoactiva más consumida por los jóvenes en esta franja de edad y la primera a la que tienen acceso. Los vascos comienzan a probar bebidas alcohólicas a los 13,7 años; son los primeros en hacerlo junto a los adolescentes aragoneses, cántabros y navarros, y lo hacen a una edad más temprana que la media nacional, situada en los 13,9 años.

No solo eso. El mayor consumo de alcohol en los últimos treinta días también lo lideran los vascos. Casi el 61% admite haber bebido en el último mes, además del 76,1% que dice haberlo hecho en el último año y el 78,4% que afirma haber probado el alcohol alguna vez en la vida. Las cifras alcanzadas en el País Vasco están por encima de la media nacional, que indica que 51,8% de los alumnos de entre 14 y 18 años ha bebido en el último mes -frente al 56,6% en 2023-; el 71% en el último año y el 73,9% en alguna ocasión -frente al 75,9% en el anterior estudio-. Aunque la media nacional va a la baja, a los adolescentes vascos solo les superan los estudiantes de Secundaria de Extremadura, que han bebido más en el último año (81,8%) y son más los que admiten haber probado alguna bebida alcohólica (83,8%).

Además, las cifras arrojadas en 2025 por el alumnado vasco muestra un repunte respecto al último estudio de 2023. Ha subido en 3,2 puntos porcentuales la cantidad de adolescentes vascos que han bebido en alguna ocasión, en 3,5 quienes lo han hecho en el último año y en 2,8 puntos los que han tomado algún trago en el último mes.

El estudio también entra en detalle en los hábitos de consumo y en la cantidad de borracheras, o intoxicaciones por alcohol, y la frecuencia en la que los jóvenes practican el 'binge drinking' o se dan atracones (ingieren grandes cantidades de alcohol en un breve periodo de tiempo). De nuevo, los vascos son los que más se han emborrachado en los últimos treinta días, con el 23,1% de los encuestados admitiendo que se ha intoxicado por alcohol en el último mes. Sin embargo, los estudiantes de Navarra son los que más se han emborrachado en el último año (48,3%), por delante de los extremeños (47,3%) y los aragoneses (44,7%). Los alumnos de Euskadi se quedan dentro del 'top 5', con un 44,5% de ellos que se ha emborrachado en el último año, seguidos por los de Castilla y León (42,8%).

Cannabis. El liderazgo de los jóvenes del País Vasco en consumo de cannabis se mantiene en todos los periodos de tiempo analizados por la encuesta. Los vascos son quienes más porros fuman y al menos un 27,1% de los adolescentes vascos ha fumado en alguna ocasión, una cifra alejada de la de la media estatal (21%). En esta misma línea, el 21,9% de ellos ha fumado algún porro en el último año -6,4 puntos por encima de la media- y 16,7% lo ha hecho en el último mes, en comparación con la media estatal que se sitúa en el 11,6% de los encuestados. A pesar de los números alcanzados en Euskadi este 2025, la tendencia de consumo en el territorio va a la baja en comparación con el anterior estudio, en el que el 24,1% dijo haber consumido cannabis alguna vez en el último año. Con todo, sigue siendo la droga ilegal más consumida entre los estudiantes de 14 y 18 años de todo el Estado.

Los chavales suelen dar sus primeras caladas a un porro con 14,8 años, según la media estatal, una edad ligeramente más temprana a la registrada en 2023, de 14,9 años. Al desglosar estas cifras por sexos, y a diferencia de la brecha detectada en el consumo de alcohol, ellos fuman más porros que las mujeres, tanto en Euskadi como a nivel estatal. El 30% de los alumnos encuestados ha fumado alguna vez en la vida y el 23,9%, en el último año; el 23,8% de ellas admite haber consumido cannabis en alguna ocasión, y el 19,6%, en el último año.

Tabaco y cigarrillos electrónicos. El consumo de cigarrillos entre los jóvenes continúa descendiendo a nivel estatal, así como también lo hace en Euskadi. Así, la edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4. El 30,2% de los estudiantes vascos ha fumado tabaco en alguna ocasión de su vida -una bajada de tres puntos porcentuales frente a las respuestas de 2023-, cifra superada por los jóvenes en Extremadura (31,6%), Aragón (31,2) y Cantabria (30,3).

En el último año, el 24,8% de los vascos ha fumado algún cigarro, pero los cántabros lideran el ránking (24,9%). La diferencia es mayor si se tiene en cuenta los treinta días previos a la encuesta. El 18,5% de los jóvenes de Euskadi ha fumado en el último mes, frente a la media estatal del 15,5% de los jóvenes; aunque son los adolescentes aragoneses, cántabros, navarros y gallegos los que más fuman.

El estudio también analiza el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de 14 y 18 años, tendencia que ha ido al alza en los últimos años, aunque este 2025 se ha registrado una caída significativa respecto al año anterior. El 49,5% declara haberlos utilizado alguna vez en la vida, lo que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales. Su uso es ligeramente mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%), y este tiende a aumentar entre los de 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18.

En Euskadi, un 33,9% admite haberlos utilizado en el último año (+2%), y un 43,7% alguna vez en su vida (-1,9%). Eso sí, la percepción de riesgo ha aumentado en 18,5 puntos: el 57,3 % de los estudiantes asocia el consumo ocasional de los cigarrillos electrónicos con efectos negativos para la salud.