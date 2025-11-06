Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen

A pesar de que el abuso de sustancias alcanza mínimos históricos en el resto del país, la ingesta de alcohol en Euskadi se mantiene al alza

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05

Los jóvenes vascos de entre 14 y 18 años son los primeros en probar bebidas alcohólicas, quienes más se emborrachan y los que más cannabis ... fuman del Estado. Así se desprende del último informe del Ministerio de Sanidad, elaborado a partir de la encuesta Estudes, que aunque refleja una disminución generalizada a nivel estatal y registra los datos más bajos de su serie histórica (desde 1996), evidencia que los jóvenes vascos rompen esta tendencia a la baja y encabezan el ránking del consumo de alcohol y porros. El estudio, que tiene el objetivo de conocer los patrones y las prevalencias de consumo para evaluar las políticas dirigidas a prevenir estas adicciones, se realiza de forma bienal en España y se centra en los alumnos de Secundaria, entre los 14 y los 18 años.

