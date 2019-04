José Miguel Izquierdo: «La mayoría de casos de cáncer de pulmón se detecta por casualidad» El cirujano torácico José Miguel Izquierdo. / MIKEL FRAILE Cirujano torácico Solo el 25% de los tumores diagnosticados es operable, de ahí la importancia del diagnóstico precoz ANE URDANGARIN Donostia Jueves, 4 abril 2019, 07:10

El 75% de los cánceres de pulmón se diagnostica en fase avanzada, lo que se traduce en que solo un 25% es operable. De la importancia del diagnóstico precoz y de la prevención erradicando el tabaquismo hablará esta tarde José Miguel Izquierdo, jefe del servicio de Cirugía Torácica de Policlínica Gipuzkoa y del Hospital Universitario Donostia en el Aula de Salud que tendrá lugar en el Aquarium a partir de las 19.30 horas. «Nos preocupa mucho que haya más jóvenes que fumen, que no perciban el riesgo de lo que supone», lamenta. La entrada a la charla es libre hasta completar aforo.

- ¿Qué incidencia tiene el cáncer de pulmón?

- Al año se diagnostican aproximadamente 60 personas por cada 100.000 habitantes. En Gipuzkoa, estamos hablando en torno a 450 nuevos cánceres de pulmón cada año.

- De ese volumen de pacientes, ¿cuántos son operables?

- Desafortunadamente, solo el 25%. Son los que más se van a beneficiar del tratamiento que, hoy en día, es de primera elección en el cáncer de pulmón: la cirugía. Los que no se pueden operar van a tener, en general, menos supervivencia. De ahí la importancia del diagnóstico precoz.

- ¿Qué supervivencia tienen sus pacientes?

- En aquellos pacientes que operamos en estadio 1, la primera fase del tumor (hay cuatro), conseguimos una supervivencia de en torno a cinco años en el 80% de los casos.

- Entonces, dentro de lo malo, ¿es una 'suerte' pertenecer a ese grupo del 25%?

- Es una suerte enorme. A esos pacientes les doy primero la mala noticia de que tienen un cáncer. Y, a continuación, la buena: que es operable. Para el resto ya es un poco tarde.

- ¿Cómo se detecta hoy en día el cáncer de pulmón?

- La mayoría de los pacientes que operamos son diagnosticados por causalidad. Se trata de hallazgos casuales, muchos en preoperatorios para otras enfermedades o tumores. También en las pruebas de seguimiento de otros cánceres, pongamos renal, vejiga o mama, aparece el tumor en el pulmón. Luego hay pacientes que llevan tiempo con un catarro, con tos, a los que prescriben antibióticos porque tienen neumonía. Pero si tras el tratamiento la radiografía del pulmón no está limpia, algo hay.

- ¿Cómo se puede mejorar el diagnóstico en las fases iniciales del cáncer de pulmón?

- Hay algunos trabajos científicos que sugieren que realizando un screening con un escáner de baja radiación a la población de riesgo, personas de entre 55 y 75 años que han sido grandes consumidores de tabaco durante muchos años, al menos un paquete diario durante 30 años, se podría mejorar la supervivencia de esta enfermedad letal.

- La cirugía del cáncer de pulmón ha avanzado mucho. ¿Hasta qué punto se ha generalizado el uso de técnicas mínimamente invasivas?

- En este momento, en torno al 80% de los pacientes se beneficia de técnicas toracoscópicas, que son mínimamente invasivas. La incisión es mucho más pequeña, por lo que hay escaso dolor postoperatorio, y se recuperan con mucha mayor rapidez. Esto ha contribuido a que la estancia hospitalaria sea la menor posible. Más de la mitad de los pacientes que operamos mediante esta técnica son dados de alta a los tres días.

- 'Grosso modo', ¿en qué ha cambiado la forma de operar?

- Antes abríamos el tórax, separábamos las costillas y operábamos por visión directa, con las manos. En la videotoracoscopia no separamos las costillas, la clave para que no haya dolor. Hacemos una herida de 4 centímetros y otra herida de un centímetro por la que se introduce el instrumental óptico de diez milímetros que nos da una visión de todo el tórax, y lo que hacemos es operar viendo una pantalla, un monitor de televisión. Ha mejorado mucho el instrumental, es mucho más sofisticado. No diría que los cirujanos actuales somos mejores que los antiguos, en absoluto, desde el punto de vista técnico. Lo que ha cambiado es la tecnología. El entrenamiento para obtener el título de cirujano torácico es de cinco años tras terminar los seis de medicina. Los cirujanos de mi edad nos hemos tenido que reconvertir, porque la estrategia quirúrgica es completamente distinta.

- ¿Suele hacer falta quimioterapia o radioterapia tras el paso por el quirófano?

- Depende básicamente de si el tumor es de gran tamaño y de cómo estén los ganglios alrededor del pulmón. Si están 'limpios', es decir, no han sido atacados por las células tumorales y el tamaño del tumor es pequeño no reciben ni radioterapia ni quimioterapia.

- ¿Ahora ven más mujeres en consulta?

- Las mujeres se incorporaron más tarde al hábito tabáquico, por eso estamos viendo una curva ascendente en mujeres en cuanto a número de cánceres de pulmón, mientras que en hombres se ha estabilizado.

- ¿Qué peso tiene el tabaquismo en el cáncer de pulmón?

- Brutal, está clarísimamente asociada al tabaco. En nuestra actividad diaria, más del 90% de los pacientes que operamos son o han sido fumadores, así que el cáncer de pulmón se puede prevenir si la población no fuma. Cuando entró en vigor la ley antitabaco se notó mucho la disminución del consumo, pero se han relajado los hábitos y parece que hay un incremento de la gente que se incorpora al hábito tabáquico, sobre todo en la población joven. Habría que insistir, bien a través de los medios de comunicación, campañas públicas, centros escolares... Dirigir las campañas a la población juvenil. Es algo que nos preocupa muchísimo, porque es donde más se puede prevenir y, en cambio, se ve que esta información no llega al destinatario: el joven no percibe el riesgo al que se está sometiendo cuando empieza a fumar. En la década de los 50 y 60 no había la información que manejamos ahora.

- ¿Habría que endurecer la ley, prohibir por ejemplo fumar en coches donde viajen menores?

- No soy padre, pero tengo la certeza absoluta de que los niños son grandes imitadores. Lo que sirve es lo que ven. Y si tus padres llevan una vida saludable, adquirirás esos hábitos. Un niño no tendría que soportar en el coche, ni en casa, el tabaco de los padres. Tendría que estar prohibido, no solo por el cáncer de pulmón, sino también por el riesgo de asma o cualquier enfermedad pulmonar.

- ¿El pulmón tienen capacidad para regenerarse?

- El tabaco es como el hollín, se deposita. Ahí se queda. Pero a partir del momento en que dejamos de fumar, al día siguiente no empeoramos, lo que es muy importante para mejorar la calidad de vida. Porque el tabaco deriva en enfisema: de la misma forma que un ratoncito hace agujeritos a un queso, el tabaco se va 'comiendo' el pulmón.