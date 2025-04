Javier Tajadura: «Sería irresponsable derogar el estado de alarma, la situación es muy grave»

david guadilla Domingo, 2 de mayo 2021, 14:41 Comenta Compartir

Javier Tajadura está convencido de que si Pedro Sánchez mantiene su intención de derogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo se avecina un escenario complicado y con numerosas incertidumbres jurídicas. El profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU advierte sobre los riesgos que corre la democracia a raíz de esta pandemia.

– ¿Qué pasará si decae el estado de alarma? ¿Se creará ese vacío legal que augura, por ejemplo, el Gobierno Vasco?

– Más que un vacío legal lo que pasará es que la legislación extraordinaria que permite restringir derechos fundamentales decaerá y será sustituida por la legalidad ordinaria.

– ¿Y eso qué supondrá?

– Pues que se carecerá de las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente al Covid. No se podrá restringir el derecho a la libre circulación, ni toques de queda, ni confinamientos.

– ¿Le ve sentido a la decisión de Sánchez?

– Jurídicamente hablando no tiene ningún sentido. Porque si no es necesario, ¿para qué nos ha tenido seis meses con estado de alarma? La situación sanitaria en el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña es muy grave. No solo estaría justificado prorrogar el estado de alarma, es que sería obligado. Volver a la legislación ordinaria sería una irresponsabilidad.

– Pues el Gobierno insiste en que las autonomías tienen margen con la legislación ordinaria.

– A ver. Antes del estado de alarma el Gobierno de Navarra decretó el confinamiento y el Tribunal Superior de Justicia se lo dio por bueno. Pero en Cataluña y Aragón también se intentó y los jueces lo anularon y les dijeron que tenían que acudir al estado de alarma. Una lotería. Lo que crea es una inseguridad jurídica tremenda. Y eso, además, crea otro grave problema.

– ¿Cuál?

– Pues que conviertes al juez en colegislador. En un Estado de Derecho las normas restrictivas las hace el Parlamento. Pero aquí se intenta al revés. El legislador no hace nada, no se hace ninguna ley y lo que se pide es que las comunidades, de común acuerdo con los jueces, donde ninguno es colegislador, pongan orden.

– Se apela a la ley de salud de 1986.

– Es una ley que cabe en un folio. Tiene cuatro artículos muy breves. Y uno dice que en caso de epidemia las administraciones podrán controlar enfermos. Pero eso sirve para restringir derechos de personas individuales, no generales. Es verdad que algunos juristas interpretan que sí se puede, bueno... a mí me parece una aberración. Convertirla en una ley de plenos poderes... Es que entonces, ¿para qué se quiere el estado de alarma?

– El PP apuesta por reformarla para que dé más garantías jurídicas.

– Sí, en vez de un folio, poner dos. Vamos a ver, eso es normalizar la excepción. Poner en la legalidad ordinaria restricciones de derechos que solo caben en situaciones de emergencia o crisis.

– Supongamos que Sánchez opta por decretar un estado de alarma solo para determinadas autonomías, tipo el de Madrid de octubre, ¿sería viable?

– Sí, se puede. Pero la ley establece que en teoría debe ser para cuando la crisis afecte solo al territorio de la comunidad autónoma. Aquí no se da el caso. Se podría, pero lo correcto sería un decreto de estado de alarma para todo el país. Otra cosa es que ya puestos habría que hacer un decreto de alarma bien hecho, no como el actual.

– ¿A qué se refiere?

– Es a la carta porque le deja a cada presidente hacer lo que quiera. Y hemos llegado al absurdo, porque absurdo es que comunidades autónomas en mejor situación sanitaria restringen más los derechos que otras que están peor. Un decreto a la carta bien hecho es aquel en el que cada uno hace lo que tiene que hacer en función de la situación. Si todas las UCI están ocupadas, habrá que hacer una cosa, si no lo están, otra. Debe haber requisitos e indicadores objetivos.

– El Gobierno de Sánchez también deja caer que las decisiones del Consejo Interterritorial pueden servir de colchón.

– De todas las cosas que se han dicho es el mayor disparate. ¡Que un órgano político administrativo que no tiene nada que ver con un Parlamento haga normas de carácter generales de restricción de derechos!

– ¿Por qué hay ese miedo al estado de alarma?

– No lo sé. Sigo sin entender por qué se busca un 'plan B' cuando tenemos un 'plan A'. El Gobierno tiene miedo de que no se lo renueve el Parlamento, el PP tiene un doble discurso... Es triste, pero se ha politizado una tragedia de este tipo.

– ¿Será útil la 'ley antipandemia' que prepara el Gobierno Vasco?

– Si lo que se pretende es amparar cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales con carácter general, no tiene cabida.

– Porque necesita del estado de alarma...

– Claro. El Parlamento Vasco puede restringir derechos, pero no cualquier derecho. No los de libre circulación, inviolabilidad de domicilios... Eso lo tienen que hacer las Cortes Generales. Sí tiene margen para reducir aforos, horarios...

– Además de las consecuencias sanitarias y económicas, ¿la pandemia también está debilitando la democracia?

– Sí, no hay democracia sin Estado de Derecho. Y hay dos cuestiones que se están poniendo en cuestión. Toda intromisión del poder público en los derechos fundamentales de las personas tiene que estar respaldada por una ley. Y estamos viendo que por la decisión de un ministro o de un consejero se están restringiendo derechos, por decisiones administrativas que no digo yo que estén hechas con mala fe, todo lo contrario, se crean precedentes peligrosísimos. El fin no justifica los medios.

– Usted alerta de que la democracia está en un momento peligroso.

– Sí, y eso al margen de la pandemia. Se ha entrado en una deriva peligrosísima y antidemocrática de amigo enemigo.

– ¿Cómo ve el bloqueo que vive el Poder Judicial?

– Es un problema gravísimo y estructural. Es que el Consejo acabó su mandato hace casi tres años. Primero hay un incumplimiento grave de la Constitución porque el Congreso y el Senado tienen la obligación de renovarlo. Pero claro, como es un incumplimiento que no tiene sanción...

– ¿De quién es la culpa?

– De todos. El PP actúa de forma ventajista porque le beneficia la composición del Consejo. Pero la solución que propone el Gobierno de reducir la mayoría de tres quintos a simple es todavía peor.

– ¿Cuál es la solución?

– Hay una un poco utópica, que se pongan de acuerdo los partido, pero claro, si no se hablan... La otra es volver al sistema inicial del año 80 y cambiar la ley para que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces, que es lo que pide Europa.

– ¿Se está utilizando la Constitución como arma arrojadiza?

– Totalmente. Y lo peor que le puede pasar a una Constitución es que se convierta en eso. La función de la Constitución es integrar, no ser el ladrillo con el que le pego en la cabeza al otro.