Investigadores vascos desarrollan una herramienta para la detección temprana de enfermedades

Este «reloj metabólico» creado por un equipo de CIC bioGUNE se pone en marcha con un simple análisis de sangre «no invasivo»

Julia Fernández

Bilbao

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Cuando alguien nos pregunta qué años tenemos, siempre respondemos acorde con nuestra edad biológica, esa que marca el tiempo que han pasado desde que ... nacimos hasta ahora. Sin embargo, deberíamos empezar a preocuparnos más por otra edad, la que los científicos llaman metabólica, que puede o no coincidir con la biológica.

