Investigadores hallan nuevas causas de autismo en el ADN 'basura' «Esta es la primera demostración clara de mutaciones no hereditarias y no codificantes que causan enfermedades o trastornos humanos complejos»

Aprovechando las técnicas de inteligencia artificial, investigadores han demostrado que las mutaciones en el llamado ADN «basura» pueden causar autismo. El estudio, publicado en 'Nature Genetics', vinculó funcionalmente estas mutaciones a dicha enfermedad de desarrollo neurológico.

La investigación fue dirigida por Olga Troyanskaya en colaboración con Robert Darnell. Troyanskaya es subdirectora de Genómica en el Centro de Biología Computacional (CCB, por sus siglas en inglés) del Instituto Flatiron en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos. Darnell es profesor de Biología del Cáncer en la Universidad Rockefeller e investigador en el Instituto Médico Howard Hughes, también en Estados Unidos.

Su equipo utilizó el aprendizaje automático para analizar los genomas completos de 1.790 personas con autismo y sus padres y hermanos no afectados. Estas personas no presentaban antecedentes familiares de autismo, lo que significa que las causas genéticas de su afección probablemente fueron mutaciones espontáneas en lugar de mutaciones hereditarias.

El análisis predijo las ramificaciones de mutaciones genéticas en partes del genoma que no codifican proteínas, regiones a menudo mal caracterizadas como ADN «basura». El número de casos de autismo vinculados a las mutaciones no codificantes fue comparable al número de casos asociados a mutaciones codificantes de proteínas que deshabilitan la función del gen.

Las implicaciones del trabajo se extienden más allá del autismo, dice Troyanskaya. «Esta es la primera demostración clara de mutaciones no hereditarias y no codificantes que causan enfermedades o trastornos humanos complejos», subraya.

Los científicos pueden aplicar las mismas técnicas utilizadas en este trabajo para explorar el papel que desempeñan las mutaciones no codificantes en enfermedades como el cáncer y las patologías cardiacas, dice el coautor del estudio Jian Zhou, de CCB y Princeton. «Esto permite una nueva perspectiva sobre la causa no solo del autismo, sino de muchas enfermedades humanas», añade.

Solo entre el 1 y el 2 por ciento del genoma humano está formado por genes que codifican los planos para producir proteínas. Esas proteínas realizan tareas en todo el cuerpo, como la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, la lucha contra las infecciones y el envío de comunicaciones entre las células. Sin embargo, el otro 98 por ciento de nuestro genoma no tiene peso muerto genético. Las regiones no codificantes ayudan a regular cuándo y dónde producen proteínas los genes.

Las mutaciones en las regiones codificantes de proteínas representan como máximo el 30 por ciento de los casos de autismo en personas sin antecedentes familiares de autismo. La evidencia sugiere que las mutaciones que causan el autismo también deben ocurrir en otras partes del genoma.

Descubrir qué mutaciones no codificantes pueden provocar el autismo es complicado. Un solo individuo puede tener docenas de mutaciones no codificantes, la mayoría de las cuales serán únicas para el individuo. Esto hace que el enfoque tradicional de identificación de mutaciones comunes entre las poblaciones afectadas no sea viable. Troyanskaya y sus colegas tomaron un nuevo enfoque: entrenaron un modelo de aprendizaje automático para predecir cómo una secuencia dada afectaría a la expresión génica.

«Este es un cambio en el pensamiento acerca de los estudios genéticos que estamos introduciendo con este análisis», dice Chandra Theesfeld, científica investigadora en el laboratorio de Troyanskaya en Princeton. «Además de los científicos que estudian mutaciones genéticas compartidas en grandes grupos de individuos, aquí estamos aplicando un conjunto de herramientas inteligentes y sofisticadas que nos dicen qué hará una mutación específica, incluso aquellas que son raras o nunca antes observadas», apunta.

Troyanskaya adelanta que ella y sus colegas continuarán mejorando y expandiendo su método. En última instancia, espera que el trabajo mejore la forma en que se utilizan los datos genéticos para diagnosticar y tratar enfermedades y trastornos. «En este momento, el 98 por ciento del genoma generalmente se desecha --dice ella--. Nuestro trabajo permite pensar qué podemos hacer con el 98 por ciento».