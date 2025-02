Euskadi concretará el 10 de mayo la cancelación de «muchas» de sus fiestas

«Muchos» de los eventos festivos y socioculturales, entre ellos las fiestas patronales que a partir de ahora están marcadas en rojo en el calendario estival de la mayoría de municipios vascos, «no van a poder celebrarse». Así lo constató este jueves el lehendakari, ... Iñigo Urkullu, tras un encuentro con los diputados generales, los alcaldes de las capitales vascas y Eudel en representación de todos los municipios vascos. El jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que las instituciones trabajan ya sobre un documento para «compartir una primera visión» de los eventos culturales y fiestas populares que estaban programados para los meses estivales, con el fin de que el 10 de mayo se puedan ofrecer «certidumbres» respecto a esta cuestión, así como hacer públicas las condiciones en las que podrían celebrarse algunos de ellos.

Una vez que se alcance un acuerdo entre las instituciones, el plan será contrastado con los agentes culturales, y sus planteamientos tendrán como prioridad garantizar la salud y la seguridad pública. Eso implicará que, tras la pandemia, muchas actividades deberán suspenderse. «Vamos a consensuar unos criterios claros que definan las condiciones y el desarrollo de los eventos culturales y festivos», señaló Urkullu después de la reunión que mantuvo en Lehendakaritza con los diputados generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava -Markel Olano, Unai Rementeria y Ramiro González, respectivamente-, así como con el presidente de Eudel, y los alcaldes de Donostia, Eneko Goia; Vitoria, Gorka Urtaran, y Bilbao, Juan Mari Aburto.

A la espera

La incertidumbre en torno a la posibilidad de celebrar o cancelar las fiestas populares lleva días acechando a nuestro territorio. Los eventos masivos rompen, a priori, con todas las recomendaciones de las autoridades de sanidad durante la crisis del coronavirus, como el distanciamiento social, ya que mantener como mínimo un espacio de un metro entre personas resulta imposible en eventos de este estilo. Por eso, a la espera de conocer el documento que presentará dentro de unas semanas el Gobierno Vasco, son muchos los municipios que tienen sus fiestas en el aire.

La Semana Grande donostiarra a día de hoy permanece congelada, con las negociaciones de los contratos de los conciertos en 'stand-by'. Faltan más de tres meses para que llegue la Aste Nagusia, pero en estos momentos, ante la incierta evolución del coronavirus, su celebración no puede darse por segura.

Lo mismo sucede en el resto de Gipuzkoa. En Eibar y Tolosa ya dan por hecho que los Sanjuanes de este año no van a poder celebrarse con normalidad. Pese a que todavía no hay nada concretado, todo apunta a que las actividades más multitudinarias tendrán que ser sustituidas por otras alternativas, intentando en cualquier caso que la ciudadanía disfrute de estos días, aunque sea de una forma diferente.

También en Hernani celebran por San Juan sus fiestas patronales, a las que cada año acuden numerosos visitantes. Por ahora, se mantienen en el aire, pese a que su proximidad en el tiempo no invita a tener una actitud optimista sobre su celebración.Donostia, Tolosa, Eibar o Hernani no son los únicos municipios guipuzcoanos que tienen sus fiestas en el punto de mira. Tras la suspensión de los Sanfermines de Pamplona, Gipuzkoa analiza si los eventos festivos podrán seguir en pie, aunque las previsiones sean poco halagüeña. Por proximidad de fechas, el Alarde de Irun también podrían verse afectados por el Covid-19, si bien el Ayuntamiento todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, ya se encuentran a la espera de conocer las recomendaciones de los expertos. Es decir, del documento que se presentará en mayo.

En la misma tesitura están, por ejemplo, en Bergara, donde ya se habla de un posible aplazamiento de los Pentekostes, o en Errenteria. La villa papelera se plantea reinventar las Magdalenas, que tienen lugar a finales de julio. Las instituciones errenteriarras prefieren buscar alternativas creativas antes de cancelar las fiestas. En Pasaia, hace varios días, ya se anunció la suspensión del Festival Marítimo y por ahora, hasta nuevo aviso, Sanjuanes, Sanpedros, Sanfermines y Cármenes están en la cuerda floja.